La reflexión de Guardiola tras 1-1 del Real Madrid ante el City: "Vinícius nos puede hundir, veremos en la vuelta"

La palabra del técnico. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en rueda de prensa que la "calidad" no se demuestra "marcando goles", alabó el partido que completaron sus jugadores ante Real Madrid (1-1) y destacó la actuación de Antonio Rüdiger y de David Alaba, que secó por completo a Erling Haaland.

"En los primeros minutos fuimos mejores. La calidad no se demuestra marcando goles. Hemos estado ahí y encontramos el gol cuando el Madrid estaba jugando mejor. Así es el fútbol. Ahora sabemos lo que hemos hecho", añadió el DT del Manchester City.

Asimismo, Guardiola añadió que "a lo mejor ajustamos algo y hay que encontrar el equilibrio y ver si podemos atacar un poco. Alaba y Rudiger estaban muy cerca de Haaland y no ha sido fácil encontrarle el hueco. A lo mejor tenemos que ajustar algo en el partido de vuelta. Jugar con un poco más de ritmo. Estaremos más cómodos con nuestra gente. El que gane, pasará a la final".

Igualdad del Manchester City contra Real Madrid

Además, insistió en el partido que completaron Alaba y Rüdiger y reconoció que cuando el Real Madrid hizo presión alta, había que mandar la pelota a Haaland de forma más directa. Y, siempre, aparecían los dos defensas del Real Madrid: "Los dos se cerraron muy bien. Son defensores rápidos y buenos. No era fácil encontrarle. El Madrid ha defendido muy bien. No era fácil", repitió.

Para el español, el objetivo de su equipo ahora es "recuperar" e ir "partido a partido" y dijo que el resultado es bueno porque era consciente que lograr un resultado amplio en el Bernabéu era muy complicado.

"Me habría gustado ganar, claro. No esperaba hacer el partido que hemos hecho, no esperaba ganar por una gran diferencia. Ellos tienen la capacidad de juntarte en una zona y luego ir al otro lado. Es difícil de contrarrestar. La primera parte estábamos bien. No tenía mucha sensación de hacer gol de tener esa densidad", dijo Pep Guardiola.

Luego, indicó que "tengo una idea de cómo hacerlo para ajustar eso para la vuelta. Cuando salgan ellos hay que procurar que no nos hundan. Nos puede hundir Vinícius. Veremos en el próximo partido de vuelta".

"Estoy muy contento con el juego que hemos hecho y con el resultado. Sé contra el equipo que jugamos, lo vi el año pasado. Estoy muy, muy satisfecho con nuestro equipo. En la vuelta Puede ser que tenga minutos Julián Álvarez. Hay siete u ocho días para verlo. A ver cómo llegamos", remarcó.

