Pep Guardiola: "Si tenemos a Haaland ¿cómo no lo vamos a aprovechar?"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que un delantero como el noruego Erling Haaland condiciona el estilo de cualquier equipo y no ocultó que jugarán para él en el Santiago Bernabéu, ante un Real Madrid que dijo es "mucho más que Vinicius".



"Me gusta como juega mi equipo, siempre me ha gustado y este año también. Ante equipos con presión alta utilizar el balón largo con Haaland es una ventaja e intentaremos aprovecharlo. Pero los otros a veces son mejores, también juegan, no son cojos", aseguró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.



Con ello, Guardiola admite que retoca su estilo de posesión, añadiendo nuevas variantes condicionado por el perfil de los futbolistas que dirige. "El estilo lo marcan los jugadores, si tienes a Haaland hay que aprovecharlo y jugaremos para él. Cuando no lo tenía jugaba con un punta falso y de diferente manera. La idea es jugar para ganar el partido".





Pep Guardiola en conferencia de prensa. | Fuente: Manchester City

Guardiola destacó a Erling Haaland

En su análisis del Real Madrid, al elogio al momento de forma del brasileño Vinicius Junior le sumó Guardiola uno mayor al colectivo del grupo que dirige Carlo Ancelotti.



"Hay mucho más que Vinícius, que es verdad que te hunde cada vez que coge el balón y está siendo un jugador muy determinante. El Real Madrid es mucho más por su empaque y la experiencia en este tipo de partidos. Si hay prórroga, mejor en casa que fuera. Esto es cuestión de sorteo y ha tocado la vuelta en casa. Creo que somos capaces de ganar en cualquier sitio y el Real Madrid también", valoró.



Preguntado en varias ocasiones por la experiencia del curso pasado, cuando se le escapó la final en unos minutos en los que el Real Madrid volteó la eliminatoria, Guardiola defendió el juego que realizaron sus jugadores tras ver los dos partidos en los últimos días y analizarlos.

PEP 💬 "El tema psicológico no sé lo importante que es, se trata simplemente de hacer las cosas lo mejor posible". pic.twitter.com/UsmijqdDVA — Manchester City (@ManCityES) May 8, 2023

