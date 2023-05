Bernardo Silva desafía a Real Madrid: "¿Por qué deberíamos temerle?"

El Real Madrid recibe el martes a Manchester City por la ida de las semifinales de la Champions League. El vigente campeón del certamen llega animado a este compromiso tras proclamarse campeón de la Copa del Rey el sábado frente a Osasuna.

Sin embargo, en Manchester City también se encuentran optimistas, entre ellos el volante Bernardo Silva, que se pregunta por qué deberían temerle a Real Madrid.

"Les tenemos mucho respeto, sí, pero nada de miedo. ¿Por qué deberíamos temer al Real Madrid? Intentaremos mantener el impulso que hemos construido durante dos meses para llegar con mucha confianza para vencerlos, sabiendo que si ganaron la Champions League la temporada pasada es por algo", señaló.

Sobre la historia de Real Madrid en Champions League, sostuvo que "no se trata del escudo, nunca se trata del escudo. Se trata de los jugadores que están en el campo. Si el Real Madrid no tuviera a Modric, Kroos, Vinicius, Benzema -podría decir todos- no ganaría nada porque la camiseta no lo hace sola. Sería estúpido no respetarlos, pero tenemos ese objetivo sabiendo que perdimos el año pasado en circunstancias difíciles. Esta vez intentaremos hacerlo diferente", agregó.

Finalmente, el mediocampista no ocultó los deseos del City para ganar por primera vez la Champions. "No vamos a mentir. Esta es definitivamente una competición que queremos porque es la única que aún no hemos ganado". concluyó.





Real Madrid ganó la Copa del Rey

El Real Madrid se proclamó campeón de la Copa del Rey por vigésima vez en su historia al ganar 2-1 al Osasuna, con un doblete de Rodrygo, en una final disputada el sábado pasado en Sevilla.

El Real Madrid se adelantó con un gol del brasileño (2), pero Lucas Torró igualó (57) antes de que Rodrygo volviera a marcar (69) para amarrar un trofeo que el equipo blanco había ganado por última vez en 2014.

"Es un día muy especial, con dos goles. Siempre decía que era un título que quería ganar porque era el único que me faltaba" con el Real Madrid, dijo Rodrygo.

La Copa supone, de paso, para el Real Madrid una inyección de moral de cara al partido de ida de semifinales de Liga de Campeones del martes contra el Manchester City en la capital española.





