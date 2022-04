Mister Chip y Pep Guardiola. | Fuente: Twitter y AFP

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, se alista para el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League. El entrenador español destacó la victoria por 4-3 en Etihad Stadium, aunque en España recordaron el empate 0-0 que consiguieron los 'citizens' ante el Atlético de Madrid.

Ese resultado le sirvió a Manchester City a pasar a las semifinales de la Champions, pero a la vez sufrió críticas por su irregular juego, especialmente en el segundo tiempo que plasmó un esqquema defensivo lejano a su pico de rendimiento.

En una transmisión en vivo con el periodista y estadístico español Mister Chip, el exentrenador español Juan Carlos Garrido dijo que Guardiola se manejaba con una "doble moral".

"Me parece muy bien que los equípos utilizan la perdida de tiempo, que se han hecho en la historia del fútbol toda la vida y se seguirán haciendo, y hay que entender que se haga. Pero que las haga el que ha despreciado siempre a los que lo han hecho y al que pensaba que los que hacían eso deberían salir del fútbol y no entrenar a ningún equipo del fútbol. Esa doble moral no me gusta", señaló.

Mister Chip al ataque

"Totalmente, no tiene que ver una cosa con la otra. Puede ser un grandísimo entrenador, pero luego ser un tremendo hipócrita fuera del campo. Hay gente que profesionalmente es Dios y personalmente deja mucho que desear", puntualizó Mister Chip que se desempeña como periodista en AS y que coincidió con Garrido, que fue DT en Villarreal y Betis.

"A mí tampoco me cae bien, en España le dan mucha caña, pero es posible que se lo ha ganado por ese tipo de cosas que ha dicho", culminó.

