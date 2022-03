Ancelotti sobre la presencia de Kroos ante el PSG: "Si está al 95%, no jugará" | Fuente: Instagram

Real Madrid contó este martes con la noticia positiva de la evolución de Toni Kroos, que pasó de entrenar por separado a hacerlo con el grupo a solo un día del partido de vuelta contra PSG por los octavos de final de la Champions League. No obstante, eso no será garantía para su presencia en el Bernabéu.

El entrenador Carlo Ancelotti insistió en que partidos como ante el PSG solo pueden disputarlos futbolistas que "estén al 100 por 100", por lo que no es segura la presencia de Toni Kroos en el once del Real Madrid, a pesar que el alemán es pieza clave para los merengues.

"El jugador que no esté al 100 por 100 no puede jugar este tipo de partidos. Si Kroos está al 95% no va a jugar", explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al choque con PSG, donde la visita tiene a favor el 1-0 cosechado en la ida.

Si Toni Kroos finalmente es baja, Ancelotti se plantea la opción de Eduardo Camavinga para el centro del campo. "Lo hizo muy bien ante la Real Sociedad, está en un momento muy bueno, tengo mucha confianza en él", elogió.

Toni Kroos, la duda en Real Madrid para enfrentar a PSG

Con Toni Kroos aún en duda para su consideración, la baja confirmada en el once de gala de Carlo Ancelotti es el brasileño Casemiro por acumulación de amarillas. Así, el estratega del Real Madrid enfatizó que será determinante la concentración.

"Lo importante es el aspecto mental, la ilusión que tenemos, que podemos disfrutar del apoyo de la afición. El aspecto mental en este tipo de partidos es muy importante. Veo al equipo bien, motivado, tranquilo, sacaremos a los mejores mañana", apuntó ‘Carletto’.

Finalmente, el italiano se mostró convencido de que la temporada "seguirá" tras la eliminatoria y "será con la Champions". "Tenemos el objetivo de seguir en esta competición y todos tenemos que perder lo mismo. Cada uno tiene su opinión sobre nuestra temporada. Hasta este momento ha sido la temporada del 'pero', yo estoy convencido que la temporada ha sido buena hasta ahora", concluyó.





NUESTROS PODCASTS

El 28 de marzo, 55 mil colegios públicos de inicial, primaria y secundaria acogerán presencialmente a alrededor de 8 millones de escolares, quienes retornarán a las aulas después de dos años de enseñanza virtual debido a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo están las escuelas ante este reto en el sector educación? Te lo contamos en el siguiente informe.