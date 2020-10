Sergio Ramos se lesionó en el partido de LaLiga ante Cádiz | Fuente: Real Madrid

Tras el decanso en el último partido de LaLiga frente al Cádiz, Éder Militao apareció en la línea de mediocampo y quien no figuraba era Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid salía del juego acusando molestias en la rodilla izquierda y se generaba la incertidumbre previo a una semana importante para el equipo: el debut en la Champions League y el 'Clásico' ante Barcelona en el Camp Nou.

El plan de los merengues es el de esperar al zaguero hasta el último, pero este martes se ausentó de los entrenamientos de este martes por dolores en la zona afectada, con lo que tiene pocas opciones de llegar al choque de este miércoles frente al Shakhtar Donetsk.

"Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado esta mañana con nosotros porque no queremos arriesgar nada. Los jugadores tienen que estar bien y tiene molestias. Mañana veremos lo que va a pasar pero hoy no ha podido entrenar con normalidad", reveló Zinedine Zidane en conferencia de prensa, mostrándose sin intenciones de forzar al jugador.



El pasado sábado, durante el cotejo ante el Cádiz, Sergio Ramos tuvo un encontronazo con el hondureño Anthony Lozano, que provocó que fuese sustituido en el entretiempo con dolores en la parte posterior de su rodilla izquierda. Tras descansar el domingo se probó en una parte del entrenamiento el lunes y los dolores no han remitido.



La duda por el capitán del Real Madrid está puesta también sobre el siguiente partido en LaLiga, en el que visitarán al Barcelona el sábado 24 de octubre.