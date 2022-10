Sergio Busquets lamenta el mal momento del Barcelona en la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Sergio Busquets, capitán del Barcelona, aseguró que es "una decepción" la situación en la que queda su equipo tras el empate cedido ante el Inter de Milán, al borde de la eliminación en fase de grupos de la Champions League por segundo año consecutivo, y reconoció que tenían que "aspirar a más con los fichajes" de esta temporada.



"Una decepción, era un grupo difícil pero teníamos que aspirar a más con el trabajo y los fichajes que se han hecho. No es matemático, está muy difícil, lo vamos a intentar pero no dependemos de nosotros y estamos tristes por ello", dijo en Movistar.



En su análisis del partido, la clave para Busquets estuvo en lo mal que asimilaron el primer tanto del Inter de Milán.



"La primera parte hemos estado bien, hemos dominado y nos hemos adelantado pero en la segunda todo ha cambiado, teníamos la misma intención pero el gol de ellos nos ha descolocado. A ellos les ha dado un plus y a nosotros nos lo ha quitado. Hemos tenido más perdidas, más descontrol, nos han hecho mucho daño en las contras y hemos ido a remolque", afirmó.







"Parece que cuando nos meten un gol es un caos. Quedaba mucho partido, lo hemos intentado pero ha provocado que no estuviéramos precisos ni bien colocados, de ahí sus contragolpes", añadió.



Busquets admitió errores tanto defensivos como en los últimos metros que fueron clave para no lograr el triunfo y reconoció que lo ocurrido afecta de cara al clásico del Santiago Bernabéu del domingo.



"No hemos estado todo lo contundente en las áreas que necesitábamos y eso se paga en la Champions. No hemos tenido suerte, hemos hecho méritos suficiente en otros partidos para sacar algo más y hoy era un cara y cruz que ha salido mal por la segunda parte", dijo.



"Está claro que sí (afecta para el clásico), no es agradable la sensación con la que hemos acabado la segunda parte. Ahora hay que preparar el clásico pero no queda otra que levantarse", sentenció.

