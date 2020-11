Eden Hazard marcó el 1-0 del Real Madrid ante Inter de Milán | Fuente: Real Madrid

Real Madrid visita al Inter de Milán en un partido clave para sus pretensiones en la Champions League. Por la cuarta jornada del Grupo B, visitan San Siro con la mente puesta de trepar al segundo lugar de la clasificación y no dejar escapar al Borussia M'gladbach. No obstante, para el cotejo llega hasta con cinco bajas, lo que obliga a Zinedine Zidane presentar un once distinto al de presentaciones pasadas.

Así, algo mermado en cuanto al potencial de su plantilla, 'Zizou' confió en la titularidad de Eden Hazard y Nacho Fernández en algunas de las líneas de su oncena; y fueron precisamente ellos los que contribuyendo para el primer tanto del partido.

Nacho trepó hasta el área rival y fue derribado, provocando un penal para su escuadra. Hazard pidió ejecutar y cobró hacia el palo izquierdo de Handanovic. Real Madrid se pudo adelante en territorio italiano y el atacante belga rompió una larga racha de tres años si marcar en Champions, justo cuando su equipo más lo necesitaba.





ALINEACIONES:



Inter de Milán: Samir Handanovic; Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Ashley Young ; Nicolo Barella, Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Martin Odegaard, Eden Hazard; Mariano Díaz.