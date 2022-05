Real Madrid va por la remontada ante Manchester City. | Fuente: @realmadrid

Una marea blanca. Real Madrid fue recibido por miles de sus hinchas a su llegada al Santiago Bernabéu para el partido ante Manchester City por la vuelta de semifinales de la Champions League.

Desde la ciudad deportiva Valdebebas, el plantel del Real Madrid partió rumbo a su estadio en un autobús. Desde allí, varios de sus fanáticos lo arengaron en la previa del duelo frente al Manchester City. La ida quedó 4-3 a favor de los 'ciudadanos' en el Etihad Stadium.

A pocas cuadras del Bernabéu, la euforia se apoderó de los fanáticos del Real Madrid. Todos cantaron a viva voz con bufandas en mano e, incluso, algunos encendieron bengalas. Una majestuosa tarde en la que esperan ganar para meterse a la gran final.

Real Madrid confía en remontarle al Manchester City en casa

Esta fue la llegada del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu. | Fuente: Real Madrid TV

Por otra parte, el uruguayo Federico Valverde será titular en el duelo de vuelta, en una apuesta inicial de Carlo Ancelotti por reforzar el centro del campo merengue con un cuarto integrante. Deja en el banco a Rodrygo Goes.



'Carletto' arma a su equipo de inicio tras lo ocurrido en el Etihad Stadium, cuando encajó dos goles en los primeros once minutos tras apostar por el tridente ofensivo. Para el Santiago Bernabéu recurre al 4-4-2 como sistema y a la figura de 'Fede' Valverde como cuarto integrante de un centro del campo que recupera al brasileño Casemiro respecto a la ida que se perdió por sanción.



La ausencia de David Alaba en Real Madrid en el centro de la defensa, que no llega a tiempo a la cita por la lesión muscular que sufre y no estará ni en el banquillo, la suple Nacho Fernández que ya fue titular ante el Chelsea en casa y la segunda mitad del Etihad.

Así, la 'Casa Blanca' inicia el partido contra Manchester City con Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Nacho, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde; Vinícius Junior y Karim Benzema.

