Kevin De Bruyne no pudo terminar el Manchester City ante Chelsea. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MICHAEL STEELE

No aguantó el dolor. El volante Kevin De Bruyne no terminó el Manchester City vs. Chelsea en Oporto este sábado por la gran final de la Champions League, debido a un fuerte golpe con el defensa alemán Antonio Rüdiger.

En el segundo tiempo, Kevin De Bruyne tuvo fuerte encuentro con Rüdiger, defensa central del Chelsea. De inmediato, el mediocampista del Manchester City cayó y tuvo que entrar el cuerpo médico para su atención.

La acción en la que fue protagonista De Bruyne se dio a los 55'. El internacional con la Selección de Bélgica no pudo continuar y en su reemplazo en Manchester City ingresó el brasilero Gabriel Jesus.

De Bruyne, fuera de la final de la Champions League

El duro choque entre Kevin De Bruyne y Antonio Rüdiger. | Fuente: ESPN

Además, Rüdiger fue sancionado con tarjeta amarilla por la infracción al exWolfsburgo de la Bundesliga.

Manchester City, para este partidazo ante Chelsea, alineó con Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Gündogan, Bernardo Silva, De Bruyne; Sterling, Mahrez y Foden.

En tanto, el elenco londinense de Thomas Tuchel tuvo a Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, James, Jorginho; Havertz, Mount y Werner.

