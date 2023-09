El lujoso taco de Jude Bellingham que generó peligro para el Real Madrid ante Unión Berlín [VIDEO]

Real Madrid no tuvo puntería en el primer tiempo del duelo ante Unión Berlín, correspondiente a la primera jornada del Grupo C de la Champions League. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no pudo romper el 0-0 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ya con la salida de Karim Benzema y la ausencia por lesión del brasileño Vinicius Junior, el DT Ancelotti decidió apostar por Joselu como centrodelantero. Lamentablemente para los intereses del club merengue no llegó a encontrar la puerta al gol.

En la primera parte, Unión Berlín tuvo un gran sistema defensivo y maniató a los principales jugadores de Real Madrid. Sin embargo, Jude Bellingham se las ingenió para asustar a la defensa alemana.

Luego de un tiro de esquina cobrado por Rodrygo, Luka Modric entró a la defensa visitante y el balón fue directo a Bellingham que ejecutó un lujoso taco, aunque el balón quedó fuera del alcance de David Alaba que aguarda anotar el 1-0 en la renovada Casa Blanca.

En la fecha 2, Real Madrid viajará a Italia para enfrentar a Napoli el 3 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona.

Real Madrid juega frente a su público en el primer partido de la Champions. | Fuente: BeinSports

Real Madrid vs Unión Berlín: alineaciones confirmadas de duelo de Champions

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho, David Alaba; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Jude Bellingham; Rodrygo y Joselu.

Unión Berlín: Rönnow; Doekhi, Bonucci, Diogo Leite, Juranovic; Laidouni, Kral, Gosens, Tousart; Behrens y Becker.

