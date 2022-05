Unai Emery analizó la caída del Villarreal frente al Liverpool. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Con la frente en alto. El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó que su equipo no pudiera mantener durante los 90 minutos el nivel de la primera parte en la que llegó a superar por 2-0 al Liverpool en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League. Finalmente, perdió 3-2 y se quedó a las puertas de la final.



"Cuando juegas con estos equipos como Liverpool debes rozar la excelencia. La clave era el primer gol y el segundo nos ha reforzado, pero debíamos arriesgar. La lesión de Gerard nos ha tocado mucho, ha sido clave, ya que nos permitía hacerles sufrir. Con Gerard mermado y con menos fuerza, sabíamos que no éramos el mismo equipo", dijo el DT del Villarreal en rueda de prensa.



Además, luego de la caída ante Liverpool, sostuvo que "he dicho desde el principio que con Gerard peleábamos muy cerca de su área, algo que allí no hicimos. Hemos perdido la fuerza del equipo tras el primer tiempo, no es que no queríamos, pero es que mantener el nivel de la primera parte es complicado".

Villarreal llegó a una histórica semifinal de la Champions League

En su lectura del partido, Emery explicó que hicieron un partido físico, entraron en los duelos y desactivaron al rival.

"Les hemos hecho sufrir, pero no estamos preparados para aguantar 90 minutos, a eso se suma lo de Gerard, que nos deja sin un líder. No estábamos preparados para hacer un esfuerzo tan grande en esa segunda parte, pero hemos peleado", apuntó el entrenador del Villarreal.



También aseguró que no tiene ningún remordimiento del planteamiento de la ida, en donde cayó 2-0 frente al Liverpool en Anfield.

"Hemos hecho un camino en el que hemos ido aprendiendo cada encuentro. En Inglaterra hicimos todo lo que pudimos, pero ellos allí nos ganaron. Aquí sabíamos que eramos capaces, lo hemos sido, pero teníamos que haberlo hecho más tiempo", concluyó el estratega del Villarreal.

Ahora, los 'reds' solo tienen que esperar su rival en la gran final del 28 de mayo: Real Madrid o Manchester City. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son las últimas recomendaciones sobre el uso de la aspirina en la prevención de enfermedades del corazón en adultos?

Se ha recomendado tomar aspirina de manera regular para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, ¿sigue siendo efectiva? El doctor Elmer Huerta explica un último estudio realizado a este medicamento.