Xavi Hernández | Fuente: @FC Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró optimista sobre las opciones de su equipo de ganar a domicilio al Bayern Múnich -algo que jamás ha conseguido- y clasificarse para los octavos de la Champions League.

"Mañana podemos hacer historia. ¿Por qué no pensar en la primera victoria de siempre del Barcelonaa en Munich?. Hemos preparado el partido para ganar", subrayó en la rueda de prensa previa al encuentro.



Aunque el Bayern ya está clasificado como primero de grupo y no se juega nada, Xavi no cree que eso vaya a jugar a favor de su equipo, "porque habrá jugadores quizás menos habituales que se querrán mostrar para su entrenador".



Y tampoco considera que les beneficie el hecho de que el encuentro se dispute a puerta cerrada por el aumento de casos de covid en Alemania: "Lo convertirá en un partido muy frío, y ya lo es de por sí por las bajas temperaturas. No le veo ningún beneficio para nosotros".



Si bien admitió que su Barça tendrá que hacer "un partido perfecto" en el Allianz Arena para ganar, el técnico del conjunto azulgrana insistió en que es posible lograrlo. Y, además, adelantó que su equipo lo intentará siendo fiel a su estilo.



"Intentaremos competir con nuestras armas. Saldremos a dominar el juego a través del balón, a ser protagonistas. Y después del choque veremos cómo hemos estado y si nos ha hecho daño el Bayern futbolísticamente. No lo veo tan milagro, podemos ganar a cualquiera", opinó.



Eso sí, Xavi es consciente de que una de las claves para lograr la victoria será neutralizar a Robert Lewandowski, uno de los delanteros más en forma del fútbol mundial.



"Si no es el mejor de la actualidad, uno de los mejores. Los números están ahí. Lleva años marcando las diferencias. No solo goles, hace muchas cosas bien: descarga, juega de primeras, se mueve bien... en el área es letal. Queremos una defensa con bloque más alto que bajo e intentar sacarlo del área", manifestó.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League?

Barcelona y Bayern Múnich se verán las caras por la jornada seis de la Liga de Campeones, este miércoles 08 de diciembre.El encuentro está programado para las 3:00 pm (hora peruana9 y se desarrollará en el Estadio Allianz Arena de Alemania.











NUESTROS PODCASTS

Este mes se cumplen dos años del descubrimiento de los primeros casos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan en China. Durante ese tiempo, los países se dividieron en dos grandes grupos en su modo de controlar la pandemia. Unos siguieron la estrategia del COVID-19 cero; mientras otros, la de la contención y la mitigación. La diferencia entre esas dos no puede ser más evidente.