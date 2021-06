Paraguay dio el golpe y venció a Chile en el Estadio Mané Garrincha. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra Jr.

Paraguay se clasificó a cuartos de final, desnudó a Chile y lo venció este jueves por 2-0 en partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América 2021, que los enfrentó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



En el primer tiempo, la Selección de Paraguay dirigida por el argentino Eduardo Berizzo atacó sin piedad a Chile, que se vio incapaz de contener a un rival que lo atacó por todos los flancos.



Luego de varias opciones para los guaraníes, la 'Albirroja' abrió el marcador en el minuto 33 con un cabezazo de Braian Samudio luego de una gran asistencia de Miguel Almirón que tiró un centro al área tras un saque de esquina.

Las acciones no cambiaron de dominador para el segundo tiempo y en el minuto 54 el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó un penalti luego de una falta en la que Gary Medel bajó a Carlos González en el área.



Almirón, una de las figuras de Paraguay, anotó la pena máxima en el minuto 57 y amplió la distancia en el marcador que ya no se movería más.



Los de Martín Lasarte lo intentaron a base del empuje de Arturo Vidal pero no lograron descontar ni asustar a los paraguayos que se mostraron incisivos todo el partido.



Chile, que terminó su presentación en la primera fase de la Copa América de Brasil clasificado a cuartos de final con 5 puntos, se va a preparar su próximo juego a Santiago con un empate ante Argentina, un triunfo sobre Bolivia y la igualdad frente a Uruguay en la jornada anterior.



Por su parte, los de Berizzo suman seis puntos que los dejan clasificados a cuartos y enfrentarán en la última jornada a Uruguay en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. (EFE)

Braian Samudio anotó el 1-0 de Paraguay sobre Chile | Fuente: DirecTV Sports

Miguel Almirón anotó el 2-0 de Paraguay sobre Chile | Fuente: TyC Sports

Chile vs. Paraguay: así jugaron

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz; César Pinares, Ben Brereton, Eduardo Vargas.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Mathias Villasanti, Ángel Cardozo, Héctor Martínez, Miguel Almirón; Carlos González, Braian Samudio.

Chile vs. Paraguay: transmisión minuto a minuto

Paraguay vs Chile por la Copa América 2021 | Fuente: AFP

La Selección de Chile se enfrentará este jueves contra la de Paraguay en el que será su último partido por la fase de grupos de la Copa América, duelo en el que La Roja buscará sumar a toda costa para cerrar la etapa en la parte más alta posible del Grupo A para evitar a Brasil, mientras que a la Guaraní sólo le sirve la victoria para seguir en liza.



Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte ya aseguraron su paso a la siguiente fase del certamen continental con cinco puntos, obtenidos luego de empatar con Argentina y Uruguay e imponerse por la mínima ante el cuadro de César Farías.



Así las cosas, Chile apunta a evitar la cuarta posición del Grupo A para no toparse en cuartos con los locales de Neymar Jr., equipo que mantiene un invicto con dos contundentes goleadas ante Venezuela y Perú, siendo los principales aspirantes a encabezar el Grupo B en el paso a la fase siguiente..



Para alcanzar ese objetivo, Lasarte deberá replantear su esquema táctico considerando las lesiones musculares de Guillermo Maripán y Erick Pulgar, titulares fijos en la propuesta de Machete que salieron con dolencias físicas en el compromiso con Uruguay.



Chile vs. Paraguay: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

Así llega Chile

Por su parte, el conjunto de Eduardo Berizzo llegará al compromiso luego de caer por 1-0 ante Argentina en un partido que se definió temprano y que la selección guaraní no pudo emparejar en el resto del encuentro.



Paraguay necesita sumar tres puntos para seguir en carrera hacia la siguiente fase del campeonato, por lo que buscará corregir errores y hacerse más efectivo de cara al gol, una de las debilidades que ha mostrado en sus dos encuentros disputados.



A la fecha, Chile se ubica en la segunda posición del Grupo A, mientras Paraguay ocupa el tercer lugar solo con tres unidades luego de ganar ante Bolivia.

