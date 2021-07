Castrilli se refirió a penal no cobrado a Thiago Silva. | Fuente: América TV

Perú vs. Brasil se enfrentaron este lunes 5 de julio por la semifinal de la Copa América 2021. El encuentro terminó con un triunfo del 'Scratch' por 1-0, pero, aunque el equipo local fue superior, el árbitro no pasó desapercibido.

En el primer tiempo, y tras un remate de Sergio Peña, el balón chocó en el brazo de Thiago Silva. El árbitro Roberto Tobar no cobró penal y encendió la polémica. No solo por la decisión del juez principal, sino porque el VAR tampoco consideró oportuno revisarlo.

Al respecto, el exárbitro argentino, Javier Castrilli, no ocultó su disconformidad y, en su cuenta de Twitter, publicó un irónico mensaje respecto al uso del videorarbitraje en Sudamérica.

"A esta altura, uno comienza a considerar que el VAR en Sudamérica es joda…", escribió, junto a un video de la jugada.

A esta altura uno comienza a considerar que el VAR en Sudamérica es joda… pic.twitter.com/lLpBVWDb8e — Javier Castrilli (@castrillijavier) July 6, 2021

Críticas al árbitro



Por otro lado, distintos jugadores expresaron su incomodidad por el trabajo del chileno Roberto Tobar. Neymar fue uno de ellos. El brasileño cuestionó no el arbitraje en sí, sino el trato a los jugadores.

"El árbitro no puede hacer lo que hizo. Es una falta de respeto a todos los jugadores la forma en la que habla, la forma en la que ve, lo que le dice en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, fui a hablar con él y fue muy arrogante. Todos lo están diciendo. No es normal que ambos equipos se quejen. No (lo digo) por la forma en la que arbitraba. Puede cometer errores, eso es parte, pero la arrogancia que tuvo... Para mí, no puede ser árbitro en una semifinal de Copa América", dijo a DirecTV Sports.

Pero no fue el único. De hecho, jugadores de la Selección Peruana también cuestionaron la forma de dirigirse a los futbolistas. "No nos cobraron un penal y tampoco se le podía decir algo al árbitro porque insultaba a los compañeros", dijo Pedro Gallese. Renato Tapia, en Twitter, fue mucho más crítico: "Que nos asignen un árbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo".

Ricardo Gareca, entrenador de la blanquirroja, también se refirió al tema. "Los árbitros están para calmar a los jugadores dentro del campo, no para agredirlos", señaló.

