Christian Cueva falló el penal. | Fuente: EFE

No tuvo su revancha. Christian Cueva no dudó en aceptar ser el quinto ejecutor en la tanda de penales de la Selección Peruana ante Paraguay en el duelo por los cuartos de final de la Copa América 2021. Sin embargo, la fortuna no le sonrió.

Cueva caminó desde la mitad de la cancha con la seguridad de anotar y darle la clasificación a Perú. Acomodó el balón y remató de derecha, pero su remate fue desviado por el arquero Antony Silva, que ahogó el grito de gol del '10' tras una gran tapada a mano cambiada.

Cueva se lamentó por perder un nuevo disparo de los doce pasos, tal como sucedió en el debut de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. En esa oportunidad no estuvo fino en su remate ante Dinamarca y envió el balón lejos del arco de Kasper Schmeichel.

Felizmente para los intereses de la bicolor, Paraguay volvió a fallar y Miguel Trauco anotó el tanto de la clasificación a la semifinal de la Copa América. Su rival saldrá de la llave entre Brasil y Chile.

Perú ha sumado su tercera clasificación consecutiva a una semifinal de Copa América.

Christian Cueva se lamenta. | Fuente: DirecTV Sports

Onces de Perú vs. Paraguay

Perú formó con Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva; Gianluca Lapadula.



En tanto, Eduardo Berisso hizo cambios tras la baja de Miguel Almirón. Paraguay arrancará así: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, David Martínez; Alejandro Romero, Mathías Villasanti, Rober Piris da Motta, Antonio Arzamendia; Ángel Romero, Carlos González.





