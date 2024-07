La generación de los títulos: las claves del Argentina campeón de la Copa América 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ganar títulos no es cosa sencilla, pero para esta generación de jugadores argentinos se está volviendo una costumbre. La Selección Argentina, con un equipo plagado de jóvenes y con algunos consagrados, como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, venció 1-0 a Colombia y se consagró campeón de la Copa América 2024, sumando así su segundo título consecutivo continental.

En la previa, Argentina era una de las favoritas para alzarse con el trofeo. Pero su juego, no tan vistoso en la fase de grupos y en los cuartos de final, hicieron que algunos miraran, por ejemplo, a Colombia y a Uruguay, como serías candidatas a robarle el trono. Sin embargo, nada estaba más alejado de la realidad.

El equipo de Lionel Scaloni presentó, en cada una de sus líneas, jugadores con hambre de gloria. Empezando por Emiliano Martínez, Cuti Romero y Lisandro Martínez; pasando por Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Lionel Messi; y terminando por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, Argentina hizo de la Copa América 2024 el campeonato perfecto para decirle al mundo que son la mejor selección del continente.

A continuación, las claves del triunfo de la Selección Argentina en la Copa América.

Emiliano 'Dibu' Martínez, clave en los momentos de apremio

Emiliano Martínez es catalogado —por varios— como un arquero promedio. De hecho, las actuaciones en su club son por debajo del nivel mostrado en Argentina.

En la Albiceleste, el Dibu es amo y señor del arco. Su performance en la Copa América 2024 ha sido excepcional desde el primer cotejo. Ante Canadá, por ejemplo, evitó un par de goles "cantados". Y, ante Chile, hizo lo propio, dejando su valla en cero en ambos cotejos.

Pero, su verdadera demostración se dio en los cuartos de final del torneo. En la tanda de penales, el portero de Aston Villa contuvo dos disparos, siendo la máxima figura de la llave, dándole a su selección el pase a las semifinales, donde se enfrentó —nuevamente— a Canadá.

Cuti Romero y Lisandro Martínez, los verdaderos muros argentinos

Pero, la buena labor del Dibu Martínez en la Copa América 2024 no hubiera sido posible sin Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez. Los centrales argentinos fueron unos verdaderos muros en la zaga y evitaron -en varias ocasiones- que sus rivales lleguen con peligro al arco Albiceleste.

Cristian Romero, por el sector derecho, no tuvo miedo de ir al choque con los delanteros Y cuando tuvo que ir abajo, lo hizo con solvencias y, sobre todo, sin faltas, algo que se le criticaba en tiempos pasados.

Martínez, por su lado, se volvió a ganar puesto de titular en la selección. El jugador del Manchester United, que ha pasado los últimos meses lesionado, era duda en el equipo de Lionel Scaloni, pero —partido tras partido— demostró su gran nivel. Estuvo sólido por el sector izquierdo, tanto abajo como arriba. A pesar de su baja estatura, ganó en el juego aéreo y no tuvo problemas para salir jugando con el balón, fortaleza valorada por su técnico y también por Pep Guardiola. No por algo lo considera uno de los mejores cinco centrales del mundo.

Rodrigo De Paul, el todoterreno en la mitad del campo

La mitad del campo de Argentina tuvo a Rodrigo De Paul como su principal figura. El jugador del Atlético de Madrid, desde el primer partido, demostró que está en su mejor momento.

No solo se encargó de quitar y en ordenar a sus compañeros. También fue una de las principales armas de ataque. De hecho, no tuvo problemas en desprenderse por el sector derecho, pisar el área y colocar centros peligrosos. Lo hizo en la semifinal ante Canadá y también en la final ante Colombia.

Pero, su performance no hubiera sido posible gracias a sus otros dos compañeros en la volante: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ambos jugadores tuvieron actuaciones descollantes en momentos en los que Argentina sufría. El jugador del Chelsea se convirtió en el eje de la volante cuando la Albiceleste estaba en aprietos. Mientras que el hombre de Liverpool fue el creativo del equipo, juntándose con Lionel Messi y Ángel Di Maria para llevar peligro al arco contrario.

Ataque de experiencia y juventud

La última clave importante en la Argentina, campeona de América, es el ataque. Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Los cuatro futbolistas, desde sus posiciones y virtudes, hicieron de la Albiceleste una selección peligrosa.

El jugador del Inter Miami, que ya no es el mismo de hace 10 años, se la ingenió para encarar a sus rivales, pasar y dar pases a sus compañeros de la ofensiva. Además, la movilidad —que aún mantiene— le permitió pisar el área con frecuencia, generando peligro a sus rivales.

Su “promoción”, Ángel Di María, demostró que tiene para jugar un par de años más en Argentina, aunque el mismo anunció su retiro. Por el sector izquierdo, se encargó no solo llegar hasta la línea de fondo o de encarar hacia el interior para lanzar centros al corazón del área, sino también se le vio muchas veces pisando su propia área para defender. En el encuentro con Ecuador, por ejemplo, fue donde más veces se le vio dando una mano a los volantes y defensores de su equipo.

Y Lautaro Martínez y Julián Álvarez demostraron que cualquiera puede ser titular. El jugador del Inter de Milán fue el goleador de la Copa América, no siendo considerado en el once inicial muchas veces. Su potencia física y habilidad le permitieron, ya con defensas agotadas, demostrar toda su valía. Mientras que el futbolista del Manchester City expuso las razones del porqué es titular para Lionel Scaloni. No solo se mueve por todo el frente de ataque, sino que también es el primer defensor del equipo. Presiona a los centrales, no tiene problemas en seguir a los laterales pasando la mitad de la cancha y, si es posible, barrerse para recuperar el balón. Cualquiera de los dos, según lo que busque el técnico, puede ser titular sin ningún problema.