"Uno, dos, tres, cuatro", así celebró Argentina el título de la Copa América 2024 [VIDEO]

La Selección Argentina sigue festejando el título de Campeón de la Copa América 2024, luego de derrotar a Colombia en la gran final que se jugó el domingo en Miami. El equipo de Lionel Scaloni ganó 1-0 con una gran definición del delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez.

El festejo argentino llegó a través de un video que compartieron en sus redes sociales. "1,2,3,4... ¡Ahora ponte a jugar! Hermosa mañana, ¿verdad?", dice la publicación.

En el video, con la canción 'I Know You Want Me' que hizo muy popular el cantante Pittbull, se ve a los jugadores bailando en diversos momentos y también se enumeran los cuatro últimos títulos ganados por los albicelestes.

El video de celebración de la Selección Argentina. | Fuente: @Argentina

La Copa América en Brasil (2021), Copa de campeones Conmebol-UEFA (Finalissima) 2022, la Copa del Mundo en Qatar (2022) y la reciente Copa América 2024 en Estados Unidos, son los premios que festeja la Selección Argentina en su video.







Argentina completó un ciclo inolvidable al lograr el bicampeonato en la Copa América y con ello el premio simbólico de la llamada triple corona. La Albiceleste se convirtió en la segunda selección en el mundo luego de España que conquista la triple corona.

Argentina ya había ganado la Copa América en 2021 y el título mundial en Catar en 2022, su máximo lauro. A estas tres coronas, Argentina añade la Finalissima disputada en 2022 ante Italia.