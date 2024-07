Jhon Córdoba de Colombia cuestionó la estrategia de Argentina en la final de Copa América

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A una semana de haberse disputado la final de la Copa América 2024, el colombiano Jhon Córdoba no se guardó nada tras la derrota frente a Argentina en el torneo continental.

El atacante del combinado colombiano expresó su disconformidad en el desarrollo y el resultado de la final de la Copa América, donde los dirgidos por Néstor Lorenzo cayeron ante los del Scaloni con el único tanto de Lautaro Martínez.

Jhon Córdoba cuestionó la estrategia planteada por la selección de Argentina, señalando que su objetivo fue llegar a la definición por penales.

“Raras son las finales donde se marcan muchos goles. Son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales. Se encontraron con el gol a último momento”, declaró el futbolista colombiano para ESPN.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Pese a la amargura por el resultado final, Córdoba valoró el esfuerzo y desempeño de sus compañeros en la Copa América.

“Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie", añadió el delantero.