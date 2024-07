Argentina, a un paso de una nueva Copa América: las claves de su victoria sobre Canadá

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina es una sola voz luego de su clasificación a una nueva final de la Copa América. Y es que la albiceleste doblegó 2-0 a Canadá, con lo que únicamente ahora le toca esperar a su próxima rival, el cual saldrá del cruce entre Colombia y Uruguay.

No fue la mejor actuación de la Selección de Argentina, claro está. No la pasó bien en los primeros minutos, pero supo contrarrestar a los canadienses para quedarse con el resultado a favor. El colectivo 'che' fue superior en los 90 minutos sobre la tienda norteamericana para, en un par de jugadas, meterse en lo que tiene que ver con el partido definitorio de la presente edición de la Copa América.

Ahora, a Argentina le resta un paso más gritar campeón. Ante ello, ¿en qué se basó su éxito ante su rival de turno? ¿En qué fue en lo que más destacó?

Argentina 'pegó' en el momento justo

Los primeros minutos de la albiceleste no fueron los mejores. Si bien es cierto los canadienses no lo dominaron en la primera parte, estos últimos inquietaron el arco que defendió Emiliano 'Dibu' Martínez'. No obstante, el elenco sudamericano de Lionel Scaloni aprovechó la primera que tuvo para facturar.

El gol de Julián Álvarez hizo que las revoluciones bajaran en el equipo de Jesse Marsch. Es más, alcanzó lo mismo en el segundo tiempo cuando a los 51' aumentó la cuenta Lionel Messi. No fue el mejor partido del actual campeón, pero anotar en el momento que más lo necesitaba le bastó para meterse a una nueva final.

Dominio de la pelota en momentos puntuales

Dos de los jugadores que más trajinan y distribuyen en el elenco albiceleste son Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. Estos se han convertido en pieza fundamental para Scaloni no solo porque reparten el balón, sino que son un gran apoyo para Enzo Fernández en la recuperación.

El volante del Liverpool hace jugar a sus compañeros a su ritmo y reparte tanto vertical como horizontalmente. Fue figura contra Ecuador y en la final, contra Colombia o Uruguay, tiene la misión de brillar otra vez.

Lionel Messi apareció y tiene una bala más

Hasta su papel en las 'semis' de la Copa América 2024 con la Selección de Argentina, el ocho veces ganador del Balón de Oro había pasado casi desapercibido. Y es que no había asistido ni anotado ni mucho menos tenido una actuación de al menos 7 puntos.

No obstante, frente a los canadienses tuvo la fortuna de desviar un remate de Enzo Fernández, con lo que descolocó al portero Maxime Crépeau. Es de esta manera que 'Leo' se sacó la sal en el torneo y apunta dar un último empujón en la final para que su país defienda con éxito el título que alcanzaron hace tres años en Brasil.

