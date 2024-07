¿Quién es el famoso que apostó 300 mil dólares a que Canadá eliminará a Argentina de la Copa América?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Argentina busca hoy el pase a la gran final de la Copa América 2024 enfrentando a Canadá (7 p.m. hora peruana) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Las apuestas no se hacen esperar y son noticia, más cuando se trata de gente famosa que pone en juego miles de dólares.

Un famoso canadiense, cantante de rap, se la jugó con una fuerte suma de dinero a que su país le ganará a Argentina y lo dejará sin final.

¿De quién se trata? Nada menos que de Drake, nacido en Toronto, quien apostó 300 mil dólares a que Canadá eliminará al equipo de Lionel Messi.

Drake hizo pública la apuesta a través de sus historias de Instagram. En donde además del ticket de la apuesta publicó la siguiente frase: "This could get Messi" (que se traduce en un juego de palabras que sería ‘esto se puede llegar a poner feo).

En caso que finalmente sea Canadá el ganador del partido, Drake se llevará 2.880.000 dólares.

No es la primera vez que Drake apuesta en un partido de la Selección Argentina. En la final del Mundial de Qatar 2022 también lo hizo, en favor de la Albiceleste, por un millón de dólares. Los de Lionel Scaloni ganaron pero el rapero no pudo llevarse la ganancia debido a que su apuesta implicaba que Argentina vencería a Francia en los 90 minutos. Al haberse ido el partido a los penales, la misma quedó sin efecto.