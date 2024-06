"Perú fue más intenso y corrió más": Claudio Bravo cuestionó juego argentino

Argentina venció a Chile por 1-0 con un gol de Lautaro Martínez (88 minutos) y se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa América 2024. En la última jornada, la selección chilena enfrentará a Canadá buscando una victoria que le permita clasificar a la siguiente ronda.

Tras el partido, el arquero y capitán de Chile, Claudio Bravo, criticó el juego de Argentina y le mandó un dardo envenenado al comparar el juego de los albicelestes con el de la Selección Peruana a la que se enfrentaron y empataron (0-0) en la primera fecha del Grupo A.

“Hay que darle mérito a Perú. El equipo de Perú corrió más que argentina fue más intenso que ellos durante todos los pasajes del partido y eso te imposibilita el hecho de poder jugar como nosotros lo hacemos. Todos los equipos tienen ese grado físico. Creo que hoy igualamos las fuerzas con Argentina. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también”, dijo el golero.

“La sensación no es buena porque la derrota no deja sabor positivo, teníamos el partido controlado, se desequilibra por una acción de balón parado, cuando tiene a la posibilidad de marcar y no lo haces pasa esto. Hay que estar siempre concentrado”, agregó.

El chileno Claudio Bravo, elegido como la figura del partido pese a la derrota ante Argentina, se refirió también a la definición del Grupo A en la que Chile buscará el pase a cuartos frente a Canadá: “Estos son los partidos que ayudan de cara a futuro y esto ayuda a mejorar. Siempre está la posibilidad de clasificar en el último partido, tuvimos ocasiones ahora, pero esto es así”.