Chile pide suspensión de árbitro Wilmar Roldán tras su polémica actuación en el empate ante Canadá

La Federación de Fútbol de Chile (FFC) presentó una queja formal ante la Comisión de Árbitros de la Conmebol por "la falta de imparcialidad" del árbitro colombiano Wilmar Roldán y sus "errores groseros" en el empate con Canadá.

En el reclamo, la FFC hizo énfasis en dos jugadas polémicas que se suscitaron en el encuentro: la agresión del defensor canadiense Moïse Bombito a Rodrigo Echeverría a los cuatro minutos, que no fue sancionada con roja por Roldán, y la expulsión del lateral chileno Gabriel Suazo a los 27' del primer tiempo, que la FFC consideró como una decisión "absolutamente errada".

También señalan que, en los nueve encuentros que Roldán ha dirigido a la selección chilena, esta solo ha podido ganar en una ocasión, lo que consideraron como una "extraña estadística". Incluso, dan cuenta de una actuación previa con "errores garrafales" cometidos por Roldán en la Copa América 2021, en un partido que Chile cayó 2 a 0 ante Paraguay.

Así, la FFC solicitó "la suspensión indefinida o definitiva" de Roldán o, en su defecto, "la máxima sanción aplicable" frente a "conductas tan nefastas" como las que señalan, y que -aseguran- corresponderían a una "conducta recurrente" en los partidos que Roldán oficia a Chile, poniendo en evidencia "su absoluta falta de imparcialidad".

Chile, eliminado en primera ronda

La Selección de Chile le dijo adiós a la Copa América 2024 tras igualar a cero ante Canadá en la última fecha del Grupo A de la competición. Los dirigidos por Ricardo Gareca se despidieron del certamen dejando una pobre imagen, al haber conseguido solo dos empates y caer derrotados ante Argentina, con el adicional de no haber marcado goles.

El duelo frente a los canadienses se perfilaba como el más importante de los tres que disputó la 'Roja', pues requería de una victoria para no depender del resultado del Argentina-Perú y clasificar directamente a los cuartos de final. No obstante, no pudieron romper el cero en el arco visitante, labor que se complicó por la expulsión de Suazo.

El equipo chileno no ocultó su indignación, pues cuestionaron que el equipo arbitral no tomó una decisión similar en contra de Bombito, quien golpeó a Echeverría antes de la ejecución de un saque de esquina apenas iniciado el partido, acción que, pese a la revisión en el VAR, no ameritó expulsión según el criterio de los jueces.