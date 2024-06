Brasil vs Costa Rica EN VIVO: juegan en Los Angeles por el Grupo D de la Copa América 2024

Brasil vs. Costa Rica EN VIVO: se enfrentan este lunes 24 de junio por la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles, California, desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por DSports, DGO, Globo y Teletica. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás vivir por RPP.pe.

¿Cómo llegan Costa Rica y Brasil a la Copa América 2024?

La Selección de Brasil llega a la Copa América luego de disputar tres partidos amistosos. En el primero, empató 3-3 con España; en el segundo, venció 3-2 a México; y en el tercero, empató 1-1 con Estados Unidos. Costa Rica, en cambio, llega de dos victorias consecutivas por las Eliminatorias Mundialista. Venció 4-0 a San Cristobal y Nieves y le ganó 3-0 a Grenada.

¿Cuándo y dónde juegan Costa Rica vs Brasil en vivo por Copa América 2024?

El encuentro entre Brasil vs Costa Rica por Copa América 2024 se disputará el lunes 24 de junio en el SoFi Stadium de la ciudad de California. El recinto tiene una capacidad para 70 000 espectadores.

Coletiva de Imprensa da Seleção Brasileira: 22/06/2024 https://t.co/2zuRT17JYd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 22, 2024

¿A qué hora juegan Costa Rica vs Brasil en vivo por Copa América 2024?

En Perú, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 10:00 p.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 10:00 p.m.

En México (Ciudad de México), el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 9:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 6:00 p.m.

En España, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 3:00 a.m. (martes 25)

En Italia, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 3:00 a.m. (martes 25)

En Francia, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 3:00 a.m. (martes 25)

En Alemania, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 3:00 a.m. (martes 25)

En Inglaterra, el partido Brasil vs Costa Rica comienza a las 2:00 a.m. (martes 25)

¿Dónde ver el Costa Rica vs Brasil en vivo y en directo por Copa América 2024?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú por DSports y DGO. En Brasil, el cotejo se verá EN VIVO por SporTV y O'Globo. Y en Costa Rica irá por Teletica. En tanto, también se podrá escuchar EN VIVO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por AudioPlayer. El minuto a minuto del partido lo podrás vivir en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver Teletica en vivo, el partido Costa Rica vs Brasil?

Teletica lo puedes ver por TDMAX . La aplicación tiene un precio de 5.99 dólares, en el plan mensual y 69.9 en el plan anual.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el partido Costa Rica vs Brasil?

Para ver el partido Brasil vs Costa Rica por la Copa América, deberás tener DSports en cualquiera de sus tres señales: TV, Internet y Streaming. En televisión, los canales de DSports son los siguientes:

DIRECTV Sports – Canal 610

DIRECTV Sports 2 – Canal 612

DIRECTV Sports + - Canal 613

Costa Rica vs Brasil: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Wendell; Joao Gomes, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo y Vinícius Junior.

Costa Rica: Sequeira; Calvo, Cascante, Mitchell; Aguilera, Galo, Lassiter, Quirós; Zamora, Alcócer y Ugalde.

Costa Rica vs Brasil: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuesta Costa Rica Empate Brasil Inkabet 21.00 8.50 1.13 DoradoBet 20.00 8.00 1.14 Betsson 24.00 9.10 1.12 Apuesta Total 20.00 8.00 1.14