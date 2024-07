Costa Rica vs Paraguay EN VIVO se enfrentan por la fecha 3 del grupo D de Copa América 2024

Costa Rica vs Paraguay EN VIVO se enfrentan el martes 2 de julio por la fecha 3 del grupo D de la Copa América 2024. Si bien la 'Albirroja' ya no tiene chances de continuar en el torneo, los 'Ticos' se aferran a una ligera posibilidad para clasificar a cuartos, pero no dependen de sí mismos.

El partido se jugará en el Q2 Stadium de texas, desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV y DGO. También podrás seguir el duelo EN DIRECTO por el Audioplayer de RPP. El MINUTO A MINUTO lo podrás vivir por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Paraguay perdió sus dos primeros partidos (2-1 ante Colombia y 4-1 frente frente a Brasil) y es último de su grupo, sin puntos, por lo que ahora solo apela a desdepedirse de la mejor manera posible de la Copa América 2024.

Por otro lado, la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro tiene un punto y está a tres de Brasil, que ocupa el segundo puesto, por lo que aún tiene chances matemáticas. Sin embargo, no es sencillo: para clasificar a cuartos no solo tiene que ganar, sino también esperar que la 'Canarinha' pierda ante el equipo 'cafetero'. Allí, todo se definiría por diferencia de goles (Costa Rica tiene -3 y Brasil +3).



¿Cuándo y dónde juegan Costa Rica vs Paraguay en vivo por Copa América 2024?

El encuentro entre Costa Rica vs Paraguay por Copa América 2024 se disputará el martes 2 de julio en el Q2 Stadium, ubicado en la ciudad de Texas. Es sede del Austin FC y tiene un capacidad para 20 738 espectadores.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs Paraguay en vivo por Copa América 2024?

En Perú, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 10:00 p.m.

En Ecuador, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Costa Rica vs Paraguay comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Costa Rica vs Paraguay en vivo y en directo por Copa América 2024?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú por DSports (DirecTV). En Paraguay, el cotejo se verá EN VIVO por Tigo Sport, SNT y Telefuturo. Además, podrás verlo por streaming en la señal de DGO. Asimismo, tendrás la posibilidad de escucharlo por el AudioPlayer de RPP. El minuto a minuto del partido lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Qué canales de TV transmiten el Costa Rica vs Paraguay EN VIVO por Copa América?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y Sudamérica por DSports (DirecTV), canal de TV paga. Asimismo, el encuentro estará, vía straming, en DGO.

RPP es la radio oficial de la Copa América 2024 y transmitirá en radio el partido a través del AudioPlayer. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el partido Costa Rica vs Paraguay?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú por DirecTV, en sus señales de televisión, Internet y streaming, DGO (DirecTV Sports Play).

Costa Rica vs Paraguay: alineaciones posibles

Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Haxzel Quirós, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Ariel Lassiter; Brandon Aguilera, Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. DT: Gustavo Alfaro.

Paraguay: Rodrigo Morínigo; Gustavo Velásquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathias Villasanti; Miguel Almirón, Hernesto Caballero, Julio Enciso; Alex Arce. DT: Daniel Garnero.

Árbitro: Yoel Falcon Pérez (Argentina).

Costa Rica vs Paraguay: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el ganador?

Casas de apuestas Costa Rica Empate Paraguay Inkabet 3.80 3.30 2.05 Apuesta Total 3.75 3.20 2.12 DoradoBet 3.80 3.25 2.12 Betano 4.10 3.35 2.07 Te apuesto 3.97 3.31 2.06 Betsson 4.00 3.30 2.02