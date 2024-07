"¿Te vas a quedar así?": Advíncula reveló qué le dijo a Zambrano tras pelea con Benedetto en Boca

Luis Advíncula es en la actualidad uno de los referentes de Boca Juniors, donde llegó a coincidir con el también peruano Carlos Zambrano por dos años. El zaguero ya integraba el plantel xeneize cuando fue fichado el lateral derecho, quien se convirtió en la figura del equipo en el subcampeonato de la Copa Libertadores 2023.

"Cuando llegué, me acopló al grupo. Me sirvió mucho tenerlo en Boca para poder adaptarme", contó el ‘Rayo’ en ‘Enfocados’.

Luis Advíncula contó uno de los episodios que marcó el paso de Carlos Zambrano en el conjunto azul y oro, el de la pelea con Darío Benedetto en el entretiempo de un partido ante Racing Club en Avellaneda.

Advíncula y la pelea de Zambrano con Benedetto

Boca Juniors empataba sin goles con Racing en un partido en el que la ‘Academia’ dominaba. Llegado el entretiempo, Darío Benedetto reprochó a sus compañeros mientras se dirigían al descanso y cerca de los vestuarios le propinó un golpe a Carlos Zambrano.

"Perdió...Pero se lo regalaron así de gratis. Lo que pasa es que Benedetto iba adelante y giró y le pegó un guantazo. No se lo esperaba Carlos (Zambrano)", contó Luis Advíncula, quien también se encontraba en el once titular de Boca de aquel compromiso.

"Cuando las aguas se enfrían ya están... Yo le dije: '¿te vas a quedar así?'. Carlos sabe que se le salta la cadena, pero iba a hacer un problema que lo busque para pelear a Benedetto. Él actuó bien", indicó el lateral sobre lo sucedido en pleno certamen 2022.

Así reapareció Zambrano en el partido ante Racing tras el golpe de Benedetto en 2022Fuente: AFP

Zambrano y las disculpas de Benedetto

Carlos Zambrano también recordó aquel episodio y detalló cómo se originó el enfrentamiento con Darío Benedetto.

“Él estaba adelante mío, tirando mierda. Yo le decía: ‘Deja de decir huevadas, siempre es lo mismo contigo. Si vas a decir algo, dilo en el camerino, no adelante de la gente, donde todas las cámaras te están viendo’”, dijo el actual zaguero de Alianza Lima en ‘Enfocados’.

“Fue la primera vez que perdí. Si me pegas, yo voy para adelante. No tengo problema. Pero fue a traición. Se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina. Eso se resuelve ahí calentito, yo quería resolverlo ahí. Pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando. Se equivocó y toda la gente sabía que se había equivocado”, mencionó el defensa central.