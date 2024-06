Ecuador vs Jamaica: cómo ver en vivo el partido por Copa América 2024 en TV

Ecuador vs Jamaica EN VIVO se enfrentan hoy en la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2024, en un duelo crucial para sus aspiraciones de no quedar eliminados en la fase de grupos. Conoce a continuación dónde seguir la transmisión del choque y no te pierdas el minuto a minuto vía RPP.

El ‘Tricolor’ sufrió una dura derrota ante Venezuela en su estreno en la Copa América, ello luego de perder por 2-1 en un cotejo marcado por la expulsión de Enner Valencia. Ahora, el equipo de Félix Sánchez está en la obligación de ganar para no comprometerse en el Grupo B.

Al frente está la Jamaica de Heimir Hallgrímsson, que dejó muy buenas sensaciones pese a perder ante México. Los ‘reggae boyz' exhibieron su fortaleza física, pero ahora tendrán que ser contundentes para no quedar eliminados.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Jamaica en vivo por la Copa América 2024?

El partido Ecuador vs Jamaica se disputará este miércoles 26 de junio en el estadio Allegiant Stadium, ubicado en Nevada y que posee un aforo para 65,000 asistentes. El choque por el grupo B de la Copa América 2024 comenzará a las 5:00 p.m. de Ecuador y de Jamaica.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Jamaica en vivo, por la Copa América 2024?

En México, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 4:00 p.m.

En Perú, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 5:00 p.m.

En Jamaica, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 7:00 p.m.

En España, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 12:00 p.m. (jueves 27 de junio)

En Francia, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 12:00 p.m. (jueves 27 de junio)

En Italia, el partido Ecuador vs Jamaica inicia a las 12:00 p.m. (jueves 27 de junio)

¿Qué canales transmiten Ecuador vs Jamaica en vivo por la Copa América 2024?

El choque Ecuador vs Jamaica podrá verse en diferentes puntos del mundo. En Sudamérica, el encuentro será transmitido a través de DSports, la cual tiene los derechos oficiales de la Copa América; mientras que DGO lo llevará en su plataforma de streaming. En caso vivas en Ecuador, el partido a través de Ecuavisa y ECDF.

¿Cómo ver Ecuavisa en vivo, el Ecuador vs Jamaica?

Ecuavisa es una cadena de televisión abierta ecuatoriana que transmite los partidos de la selección de su país. Si es que quieres seguir los choques de la ‘Tricolor’ en la Copa América, deberás sintonizar estas señales:

Puedes sintonizar Ecuavisa en los canales 182-184 de DirecTV

Puedes sintonizar Ecuavisa en los canales 2-8 SD y 700 HD de TV Cable (Xtrim)

Puedes sintonizar Ecuavisa en los canales 2 SD de Claro TV

Puedes sintonizar Ecuavisa en los canales 2 SD de CNT TV

Ecuador vs Jamaica: alineaciones posibles

XI de Ecuador: Domínguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Caicedo, Ortiz, Franco; Páez, Rodríguez (Jordy Caicedo) y Sarmiento

XI de Jamaica: Waite; Bernard, Latibeaudiere, Pinnock; Lembikisa, Decordova-Reid, Anderson, Leigh; Nicholson, Gray; Antonio