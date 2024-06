El fixture de Ecuador en la Copa América 2024: calendario, horarios y todas las sedes de sus partidos

La Selección de Ecuador, una de las dos de Sudamérica que no ha ganado la Copa América, llegará a la edición de 2024 con mayúscula ambición.



La Tri, que dirige el español Félix Sánchez Bas, enfoca su esperanza en la prometedora generación de futbolistas, que a pesar de su juventud, tiene en algunos casos un recorrido amplio con sus clubes en Europa y la selección.



Entre esas figuras destacan Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Moisés Caicedo y el atacante de 17 años Kendry Páez. A ellos se sumarán jugadores más experimentados como el portero Alexander Domínguez y el goleador Enner Valencia.



Con la selección, la prueba de fuego a su capacidad la presentó el equipo al salir del último puesto de las eliminatorias del Mundial de 2026, donde comenzó con tres puntos negativos por una sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Seis fechas después, la Tri ocupa el quinto lugar, con 8 unidades.



Si bien el equipo todavía no juega como quiere Sánchez Bas, un gran número de los ecuatorianos cree que los resultados son los que marcan la pauta y no tanto el juego vistoso.



Bajo la conducción, hace poco más de un año, del entrenador catalán, Ecuador jugó quince partidos, entre oficiales y amistosos, de los que ganó nueve, empató dos y perdió cuatro, entre ellos un amistoso contra Italia.

¿Cuándo iniciará la Copa América 2024?

La Copa América 2024 comenzará el jueves 20 de junio hasta el domingo 14 de julio, siendo esta última fecha la elegida para la gran final del campeonato que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida. Hay que tener en cuenta que para esta oportunidad, Conmebol no es el único que organiza el certamen.

Y es que, al jugarse en Norteamérica, también es parte Concacaf. Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, Canadá, México y Panamá, de esta confederación, lo juegan. Argentina y Canadá protagonizarán el primer partido del campeonato en el Mercedez-Benz Stadium, ubicado en Georgia. La contienda está pactada para el jueves 20 a las 7:00 p.m. horario peruano.

¿Cuál es el grupo de Ecuador en la Copa América 2024?

La Selección de Ecuador fue ubicada en el Grupo B de la Copa América 2024 tras el sorteo realizado en diciembre pasado en el Centro de Convenciones James L. Knight Center de la ciudad de Miami.

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Ecuador en la Copa América 2024?

Sábado 22 de junio

→ Venezuela vs Ecuador

Hora: 5:00 p.m. (hora peruana)

Levi's Stadium (Santa Clara, California)





Miércoles 26 de junio

→ Ecuador vs Jamaica

Hora: 5:00 p.m. (hora peruana)

Allegiant Stadium (Paradise, Nevada,)





Domingo 30 de junio

→ Ecuador vs México

Hora: 7:00 p.m. (hora peruana)

Estadio de la Universidad de Phoenix (Glendale, Arizona)

Nos preparamos para nuestro debut en la CONMEBOL @CopaAmerica.



¿Qué canales transmiten los partidos de Ecuador en la Copa América 2024?

En Perú, la Copa América 2024 se verá a través de América TV en señal abierta y en cable todo el torneo por D Sports, canal de deportes de DirecTV. En Ecuador, la Copa América 2024 se verá a través de Ecuavisa en señal abierta. En televisión por pago estará en su totalidad por D Sports.

¿Cuál es la lista de convocados de Ecuador para la Copa América 2024?

Porteros: Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán-ARG) y Moisés Ramírez (Independiente del Valle).

Defensas: Félix Torres (Corinthians-BRA), José Hurtado (Bragantino-BRA), Ángelo Preciado (Sparta Praga-CZE), William Pacho (Eintracht Frankfurt-ALE), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen- ALE), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Ángelo Preciado (Sparta Praga-CZE), Andrés Micolta (Pachuca-MEX) y Layan Loor (Universidad Católica).

Félix Torres (Corinthians-BRA), José Hurtado (Bragantino-BRA), Ángelo Preciado (Sparta Praga-CZE), William Pacho (Eintracht Frankfurt-ALE), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen- ALE), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Ángelo Preciado (Sparta Praga-CZE), Andrés Micolta (Pachuca-MEX) y Layan Loor (Universidad Católica). Mediocampistas : José Cifuentes (Cruzeiro-BRA), Kendry Páez Y Joao Ortiz (Independiente del Valle), Carlos Gruezo (San José-USA), Ángel Mena (León-MEX), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Moisés Caicedo (Chelsea-ING), Alan Minda (Cercle Brugge-BEL) y Jeremy Sarmiento (Ipswich FC-ING), John Yeboah (Raków Częstochowa-POL) y Janner Corozo (Barcelona).



Delanteros: Enner Valencia (Internacional-BRA), Jordy Caicedo (Atlas-MEX) y Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise-BEL).