Messi agradece al 'Dibu' Martínez: "Si bien estaba con bronca por haber errado, con él estamos tranquilos"

Lionel Messi aseguró, tras clasificarse a la semifinal de la Copa América 2024, que pese a fallar su penal en la tanda, estaba convencido de que Emiliano 'Dibu' Martínez iba a aparecer para salvar a la 'Albiceleste'.

"Siempre da tranquilidad tenerlo a él en estos momentos. Tiene mucha confianza, mucha fe de que iba a agarrar uno. Le gusta, lo disfruta, lo vive. Si bien estaba con bronca por haber errado, con el Dibu' estamos tranquilos. Se agranda en estos momentos", dijo en la zona mixta del NRG Stadium de Houston.



Messi, que reapareció tras no jugar el partido contra Perú, afirmó que se sintió bien. "Estoy bien. No sentí molestias y pude terminar el encuentro", afirmó el capitán que se volvió a quejar del estado de los terrenos de juego.



"Es una realidad que las canchas no son buenas" dijo, al tiempo que dio valor al partido planteado por Ecuador. "Sabiámos que el partido iba a ser de esta manera, que iba a ser un rival muy difícil. Ecuador es un rival intenso y la cancha tampoco ayudaba para jugar mucho, pero lo importante es que pasamos", agregó.

La palabra de 'Dibu' Martínez

Emiliano Martínez, el héroe argentino que atajó dos penales ante Ecuador para la clasificación de la 'Albiceleste' este jueves a la semifinal de la Copa América 2024, afirmó al final del partido que no estaba listo para irse a casa.



"No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: 'papá no se va a casa', y no me fui", dijo el guardameta argentino al final del partido.



El 'Dibu' estuvo con su arco imbatido hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez que igualó las acciones 1-1 para enviar el encuentro a la tanda de penales.



"La verdad fue un partido muy difícil. Sabíamos que era uno de los rivales más duros que nos podía tocar, Ecuador es un equipo joven, que presiona bien y lucha siempre", apuntó.