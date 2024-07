Marcelo Bielsa justifica a sus jugadores tras pelea: "Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador Marcelo Bielsa, DT de la Selección de Uruguay, arremetió duramente contra los servicios de seguridad del Bank of America Stadium de Charlotte por no aplicar los protocolos de protección de los familiares de los futbolistas.

Además, el técnico del combinado de Uruguay aseguró que la organización debería "pedir disculpas" por lo acontecido en vez de buscar culpables entre los futbolistas charrúas.



Bielsa perdió la calma en la rueda de prensa, previa al partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2024, al comentar la trifulca posterior al partido con Colombia y las posibles sanciones de Conmebol a los jugadores.

Uruguay y el pronunciamiento de Marcelo Bielsa

"No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores de Uruguay) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas", dijo.

Agregó que "el motivo que provoca la reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando". "Cómo puede alguien preguntar si tengo temor por las sanciones, cuando la única lógica que impera es una madre de familia con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, madres, agredidas por los espectadores", apuntó.



Cuesta asumir la derrota, duele perder y más con la ilusión que teníamos, pero nos queda la tranquilidad de que dimos el máximo.



Ahora es donde tenemos que mostrar fortaleza como grupo y seguir trabajando con la misma humildad.



Vamos siempre @Uruguay! 🩵 pic.twitter.com/zllh38u4p2 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 11, 2024

Bielsa molesto con el periodismo, Conmebol y FIFA

El entrenador de Uruguay habló contra los medios y dijo que hay un porcentaje de ellos que "no dice lo que deben" y cargó contra "el porcentaje que se calla".

“Hay un porcentaje de los periodistas que no agrede a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. Sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que reparten el dinero y se callan la boca dependiendo de a qué parte del poder quieren favorecer o perjudicar”, comentó visiblemente molesto.

🩵 𝐕𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐥𝐨



Duele, pero hay que levantarse y seguir por este camino.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/RT5B5DGOJ5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 11, 2024

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó Bielsa al cuestionar a la organización del torneo.

"En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores", se quejó, ofuscado.

