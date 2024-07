"Nunca me había pasado": Ricardo Gareca habló de la falta de gol de Chile en la Copa América 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, se mostró preocupado y afirmó este viernes que nunca le había pasado que sus equipos no marquen goles como le ocurrió a Chile en la Copa América de Estados Unidos, en la que fue eliminada en la fase de grupos.



“Nunca me había pasado, pero bueno, son situaciones. El equipo estuvo sólido, recibimos sólo un gol, pero lógico que convertir es fundamental para poder ganar”, reconoció Gareca en declaraciones a TyC Sports.



Chile no logró trascender el grupo A, en el que igualó sin goles con Perú y Canadá y perdió ante la campeona Argentina por 1-0. La Roja completó un total de 22 remates en sus tres partidos, de los cuales sólo ocho fueron al arco.



Aunque el técnico argentino prefiere tener una mirada más optimista sobre la posibilidad de mejorar en este aspecto de cara al reinicio de la Eliminatoria Sudamericana en septiembre próximo, cuando Chile visite a Argentina en Buenos Aires y reciba a Bolivia en Santiago.



“Teníamos mejores expectativas, fue un grupo difícil y en definitiva los balances, por más rigurosos que sean, creo que son positivos, porque estamos a tiempo de ver qué tenemos que mejorar para las Eliminatorias. Pero no era lo que esperábamos”, aseguró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Gareca sobre la 'generación dorada' de Chile

El ‘Tigre’ convocó a una plantilla de jugadores renovada con la presencia de solo cuatro jugadores de la ‘Generación Dorada’, bicampeona de América en 2015 y 2016, que fueron el portero Claudio Bravo, el defensa Mauricio Isla y los atacantes Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.



Sorprendió al no citar a los experimentados Gary Medel y Arturo Vidal, ambos referentes de la selección y líderes dentro del campo, una característica que Chile echó en falta en la Copa América. En ese sentido, Gareca ofreció su visión.



“Tiene que ver con el rendimiento y otras cosas puntuales, porque si vos contás con mayoría de muchachos de 36 o 37 años, te cargas de gente demasiado grande, lógicamente vas a tener problemas a la hora de disputar con intensidad en la parte física, más allá de que lo técnico también importa”, sostuvo.