Paolo Guerrero en RPP: "Estoy apenado, fue la primera Copa América en la que no anoté"

En entrevista exclusiva con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, el capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se refirió al rendimiento de la ‘bicolor’ en la Copa América 2024, en la que quedó eliminada en la fase de grupos ocupando el último lugar de su serie.

"Apenado, triste, frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así", dijo el delantero de 40 años.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati quedó en el último lugar del grupo A, en el que empató 0-0 con Chile, cayó 1-0 ante Canadá y se despidió del certamen luego de perder 2-0 con Argentina.

Perú y Guerrero sin goles en la Copa América 2024

Paolo Guerrero disputó su sexta Copa América en Estados Unidos 2024. El ‘Depredador’ llegó al certamen con la posibilidad de convertirse en el goleador histórico de la Selección Peruana en este certamen, pero no consiguió anotar. Se quedó con 14 tantos, a uno de ‘Lolo’ Fernández.

“No lo digo por mí, aunque me gusta hacer goles, lo menciono por el equipo que no hemos anotado. Muy apenado por eso, también porque es la primera Copa América que juego y no marco goles”, expresó el integrante del club César Vallejo.

Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo de los partidos frente a Chile y Canadá, mientras que comenzó las acciones contra Argentina. No sumó goles, algo que no le ocurrió en Venezuela 2007 (1), Argentina 2011 (5), Chile 2015 (4), USA 2016 (1) ni en Brasil 2019 (3).