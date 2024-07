¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el caso de Christian Cueva y André Carrillo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero, el capitán de la Selección Peruana, brindó una entrevista exclusiva a ‘Fútbol como Cancha’ de RPP y fue consultado sobre el caso de Christian Cueva y André Carrillo, quienes fueron captados en una discoteca a su retorno a Lima tras la eliminación de la ‘bicolor’ en la Copa América 2024.

“Yo no he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando, te mentiría si digo que he escuchados comentarios, sí entro a Instagram y leo algunas cosas, pero no tengo la menor idea de lo que está pasando”, dijo en un primer momento el atacante de 40 años.

Paolo Guerrero señaló que los aficionados tienen “potestad” para realizar críticas a la Selección Peruana y aseguró que tendrá “respeto” por los comentarios.

“Si en algún momento me tienen que criticar, critíquenme a mí, soy el capitán de la selección, voy a respetar cada comentario, el hincha tiene la potestad para hacerlo. Como capitán estoy abierto a eso. Lo que pasa después del fútbol no puedo hablar porque no sé las cosas exactamente”, indicó el ‘9’.

Insistido por el tema Christian Cueva y André Carrillo, convocados a la Copa América 2024, Guerrero recalcó no haber vistos imágenes de lo sucedido.

“No he visto imágenes, he visto comentarios de lo que ha pasado. No he hablado con él después de esto, no sé si es verdad o mentira, no lo sé. Estoy con mi familia. Para mí ha sido frustrante pasar por esta situación, fue triste ver a mis compañeros decaídos y eso no me gusta”, señaló.

¿Cueva y Guerrero en César Vallejo?

Por otro lado, Paolo Guerrero manifestó que Christian Cueva aún “puede aportar” a la Selección Peruana, con la que en la Copa América volvió a jugar después de ocho meses sin actividad.

“Christian llegaba un poco sin ritmo luego de un tiempo fuera de las canchas, pero todos sabemos la calidad de jugador que es, lo que puede aportar. Estoy rogando para que consiga club de una vez y comience a entrenar, es un jugador diferente, que todavía está joven y puede dar más a la selección. Yo hablo con él, le dije que si termina la Copa América ahora tiene que ya tener equipo, entrenando, jugando, converso mucho con él. Espero que haya tomado una decisión de a qué equipo se va”, añadió.

Guerrero se incorporará a las filas de César Vallejo para afrontar el Torneo Clausura y dijo que le agradaría la eventual llegada de Christian Cueva al cuadro de Trujillo.

“Si él lo toma, yo más que feliz. Hemos compartido vestuario mucho tiempo, todos sabemos de su talla, si es posible, yo más que feliz lo recibiría”, finalizó.