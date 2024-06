Carlos Zambrano: "Se le puede ganar a Argentina, esto es fútbol"

La Selección Peruana perdió 0-1 ante Canadá en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. La ‘Bicolor’ la tiene complicada, pues se jugará la clasificación -el sábado- ante Argentina, a quien deberá derrotar para tener opciones de clasificar a la siguiente fase.

Carlos Zambrano sabe que no será fácil jugar ante el vigente campeón de mundo, pero el defensa la tiene clara: en el fútbol, cualquier cosa puede pasar.

"Nosotros sabemos que el partido ante Argentina es muy complicado. Es el último campeón, pero tampoco vamos a ir con la mentalidad de que ya estamos derrotados. vamos a salir a buscar el partido, es nuestra última opción y se le puede ganar. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa", dijo el jugador tras la derrota ante Canadá.

"Hay que levantar la cara y seguir buscando. Con Canadá nos faltó un poco de viveza, ser inteligentes. Con uno menos había que cortar las jugadas, pero se nos complicó", añadió.

El defensa no quiere buscar excusas, pero declaró que jugar con calor intenso de todas maneras pasó la factura. "Con uno menos y el calor era muy duro. No son excusas, pero un gran ejemplo es lo que le pasó al juez de línea que se desmayó. La Conmebol tiene que ser consiente de no jugar en altas temperaturas o parar los partidos para refrescarse, para no correr riesgos", afirmó.

"Igual hay que ser autocríticos, el gol fue una contra que nos agarró mal parados a la defensa y tenemos que saber reconocer los errores. Las cosas suceden en segundos y hay que reaccionar rápido", finalizó.

¿Qué resultados necesita Perú para seguir en la Copa América?

Para la última jornada del Grupo A, que se jugará en simultáneo el sábado, 29 de junio, la Selección Peruana chocará con Argentina. Si el equipo de Jorge Fossati empata o pierde, no tendrá ninguna opción de clasificar a cuartos de final.

No obstante, si consigue una victoria sí puede aspirar a una de las dos plazas que ofrece el Grupo A, pero dependerá de la diferencia de goles y el resultado que se produzca entre Chile y Canadá.