Jorge Fossati aceptó bajo desempeño de Perú ante Argentina: "La producción fue la más floja de los tres partidos"

La Selección Peruana se despidió de la Copa América 2024. Este sábado, cayó 2-0 ante Argentina en el último partido de la fase de grupos y solo pudo sumar una sola unidad en la competencia.

Tras el encuentro, el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, aseguró que la producción del equipo fue la más floja del torneo continental debido a dos principales factores: el rival y el físico.

“La producción de hoy de Perú fue la más floja de los tres partidos. Cuando viene el segundo gol de Argentina estábamos mejor. Creo que eso tiene más de un motivo; primero, la categoría del rival. Es indiscutible. A su vez, el tema físico”, indicó el uruguayo en conferencia de prensa.

“Jugamos contra un equipo fresco y se notó que tenían un cambio más desde un principio. Se notó que no íbamos a estar en nuestra mejor forma como en el partido ante Canadá, que lo jugamos con un día menos de recuperación”, complementó.





Jorge Fossati, el arbitraje y la falta de descanso

Por otro lado, el técnico uruguayo se quejó de las decisiones del VAR, sobre todo en el segundo gol de Argentina, donde indicó que existe una falta clara en contra de Aldo Corzo.

“Creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterios. No sé cómo ni él ni el VAR no ven la falta en el segundo gol. Hay un toque que desequilibra. Me parece que fue clarísimo. Esto no desmerece para nada el concepto que dije al principio de la categoría del rival. No tiene que ver el rival, es lo que yo vi”, mencionó.

Por último, lamentó no haber tenido más tiempo de descanso entre los partidos para poder llegar en mejor forma a los cotejos.

“Íbamos a hacer todo el esfuerzo para festejar que tuviéramos un tiempo más. Lo que me cambia es que no puedo tener a los jugadores una semana más”, finalizó.