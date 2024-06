Perú en la Copa América 2024: el triste desenlace de una historia que empezó mal

La Copa América 2024 terminó... al menos para la Selección Peruana. Y es que acabó una pesadilla que, por cómo empezó, dejó más incertidumbres que certezas para lo que realmente importa en el mediano plazo: el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el mes de septiembre.

Acabó una historia en la que Perú, ahora con la mano del uruguayo Jorge Fossati en la dirección técnica, no dio muestras de mejora tanto en la previa de la Copa América (amistosos de marzo e inicios de junio) como en el desarrollo de la misma en Estados Unidos. No se reflejó un equipo que haya entendido la idea del profesor; su predominante 3-5-2 de arranque. Con la caída 2-0 ante Argentina en el calor de Miami, la blanquirroja le dijo adíós a la cita continental y no tendrá actividad hasta, por lo menos, agosto en una serie de amistoso antes de las Clasificatorias.

Las cosas, lamentablemente, no se dieron tanto a nivel colectivo como individual en Perú. Se cierra así una serie de tres partidos en los que siquiera se pudo anotar un gol. ¿Qué tanto no dio la talla el 'equipo de todos'?

En Perú tienen que estar los que están a mejor nivel

La blanquirroja de Fossati apostó por jugadores más de experiencia en lugar de otros elementos que, en el papel, deben ser la apuesta del presente. Por ejemplo, en la fecha final jugó Paolo Guerrero como titular contra los argentinos, André Carrillo también recibió la confianza en cotejos anteriores y Christian Cueva ingresó desde el banquillo en los dos últimos duelos. Ningun de los tres estuvieron a la altura de las circunstancias, lamentablemente.

Por ejemplo, el popular 'Aladino' recibió la oportunidad, pese a que no suma minutos desde la parte final de la temporada pasada cuando jugaba en Alianza Lima. Es más, de momento no tiene equipo de cara al Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. En detrimento, quien más vieron los cotejos desde fuera fueron jugadores como Joao Grimaldo (Sporting Cristal), José Rivera (Universitario) y Franco Zanelatto (Alianza Lima).

La Selección Peruana y dos bajas que dolieron

Primero, en un caso que dio que hablar, Renato Tapia se quedó sin ser parte de la Copa América por una tema de su seguro de salud a su contrato con el Celta de Vigo, que iba a terminar en el mes de junio. Los trámites no se dieron y el jugador, a poco del viaje hacia Estados Unidos, desistió de tomar el avión, pese a la promesa de la dirigencia en la que el inconveniente iba a resolverse.

Así, un referente que es titular habitualmente se perdió el campeonato no por decisión técnica, sino más bien por algo fuera de las canchas. Del otro lado fue baja Yoshimar Yotún. Una lesión ante César Vallejo lo dejó fuera de carrera cuando apuntaba a ser uno de los fijos en la convocatoria. Incluso, no se ha confirmado su tiempo de baja, por lo que es duda para lo que será el reinicio de las Eliminatorias. Allí, la bicolor empezó perdiendo sin esos dos al medio.

Si no metes gol, es imposible ganar

Los números son fríos, pero dan un reflejo de la realidad que es Perú. "Solo ha marcado un gol en sus últimos diez partidos oficiales, una racha sin precedentes en sus 97 años de historia como selección nacional absoluta", fue lo que remarcó el conocido estadístico español Alexis Tamayo, más conocido como MisterChip, por medio de sus redes sociales.

En la Copa América 2024, por ejemplo, no se anotó y lo más cerca fue el tiro al palo de Zanelatto al arco de Emiliano Martínez contra Argentina a poco del final del partido. Hubo chances contra Chile y Canadá, pero tanto Lapadula como Piero Quispe desperdiciaron sus respectivas oportunidades. Así, imposible buscar los tres puntos ante cualquier rival.

