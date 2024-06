Falta de creatividad y de recambios: las claves de la dolorosa derrota de Perú ante Canadá por Copa América

La Selección Peruana volvió a tocar fondo. El equipo de Jorge Fossati, que buscaba quedar a medio paso de los cuartos de final de la Copa América 2024, cayó ante Canadá y, prácticamente, le dijo adiós al torneo continental.

La Bicolor mostró un mejor nivel que el presentado ante Chile. De hecho, pudo ponerse en ventaja en el primer tiempo, pero la expulsión de Miguel Araujo, la falta de inventiva en medio campo y las pocas variantes ofensivas hicieron que el seleccionado no pudiera encontrar el gol y, ahora, deberá buscar un milagro ante Argentina en la última fecha del Grupo A para clasificar a octavos.

¿Cuáles fueron las claves de la derrota de Perú ante Canadá?

Poca creatividad en la Selección Peruana

La Selección Peruana, desde la salida de Ricardo Gareca, está careciendo de creatividad en los últimos metros. Con el técnico argentino, se tenían tres jugadores clave en la inventiva del equipo: Christian Cueva, Yoshimar Yotún y André Carrillo. Hoy en día, uno de ellos está lesionado —y no se conoce cuándo volverá a jugar— y los otros dos están muy lejos del nivel esperado.

El gran problema es que no existen recambios. Piero Quispe, el llamado a ser el 10 de la Selección, tiene mejor rendimiento recuperando balón que dando pases de gol. Ante Canadá, el futbolista de Pumas UNAM trató de juntarse con Marcos López y con Wilder Cartagena (el mejor del partido), pero muy pocas veces sus pases fueron adelante (la más destacada fue un toque en primera para Edison Flores)Y, cuando intentó encarar, era sacado fácilmente por los canadienses o cortado con faltas.

El otro jugador que está llamado a ser el diferente es Sergio Peña. En el primer tiempo, el volante intentó tres pases largos, pero ninguno tuvo un destinatario. En los pases cortos estuvo correcto, pero —al igual que Quispe— no eran para romper esquemas.

El mejor en esa labor fue Edison Flores. Oreja trató de filtrar pases para la llegada de los volantes y los extremos, sobre todo de Andy Polo, y se encargó de ser un apoyo constante para Gianluca Lapadula. De sus pies salió el remate de Piero Quispe que pudo ser el 1-0 para Perú.

Si Jorge Fossati no encuentra una volante más creativa, o sus titulares no mejoran su nivel, la Bicolor estará condenada a extrañar a Christian Cueva o a defender, algo que sí sabe hacer.

Jugada de Edison Flores que pudo ser el primero de Perú. | Fuente: @DSports

Con 10 hombres es imposible

La Selección Peruana, desde la llegada de Jorge Fossati, ha mejorado notablemente en defensa. De hecho, en sus primeros cinco partidos, no recibió ningún gol. Pero, ante Canadá, se vio por primera vez con un hombre menos y le costó acomodarse.

Durante el primer tiempo, la Bicolor no tuvo inconvenientes en ninguno de los aspectos. Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Araujo estuvieron seguros y despejaron los pocos ataques que generó el rival. Sin embargo, con la expulsión del futbolista del Portland Timbers, todo cambió.

En un inicio, el uruguayo mantuvo la línea de tres en el fondo con el ingreso de Anderson Santamaría, pero el equipo se vio muy separado. Luego, por primera vez en mucho tiempo, incluido en su etapa en Universitario, jugó con línea de cuatro en el fondo y las cosas mejoraron. Es más, Perú pudo empatar a través de Christian Cueva y Paolo Guerrero, pero el milagro no llegó. La conclusión es que si la Bicolor mantiene su sistema defensivo completo de principio a fin, será más fácil poder conseguir resultados positivos. Una expulsión complicaría enormemente los planes, como se vio esta noche en Estados Unidos.

Expulsión de Miguel Araujo. | Fuente: DSports

No hay recambios

Perú tiene otro problema grave: su banco de suplentes. Ante Canadá, ingresaron tres jugadores que, si bien fueron importantes en campañas pasadas, ahora no se encuentra en su mejor momento.

Christian Cueva ha disputado su primer partido después de ocho meses, tras recuperarse de una grave lesión en su rodilla derecha. Sí, estuvo a punto de marcar, pero llevar a un futbolista a la Copa América sin minutos es un gran riesgo para un técnico que recién inició su camino en la Blanquirroja.

Paolo Guerrero, a sus 40 años, sigue demostrando que está para jugar al fútbol, pero que no para ser titular en la selección. Y ser el segundo delantero, detrás de Gianluca Lapadula, es más porque no existe otro futbolista que por su desempeño dentro del campo. Esta será su última Copa América y la gran pregunta es quién lo va a suplir cuando no esté. Paolo hizo todo lo que pudo ante Canadá, pero el ritmo ya lo supera.

Y André Carrillo cada día sorprende más, pero por el nivel que muestra en el campo. Ante Paraguay no tuvo muy buenos minutos y esta noche con Canadá empezó perdiendo varias pelotas. Sí, ingresó en un momento picante, pero cuando quiso superar a sus marcadores, fue superado con facilidad. Tuvo una que pudo generar el empate peruano, pero —en líneas generales— está muy lejos del André que todos conocimos apenas hace dos años.

La única solución para Jorge Fossati es que los jugadores que están fuera de la Copa América se integren al equipo, como Renato Tapia y Pedro Aquino, y que otros vuelvan a su mejor nivel, como Bryan Reyna, además, de empezar el trabajo de encontrar variantes para la generación mundialista.