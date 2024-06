¡Infierno Azul! Perú vs. Canadá jugarán a casi 40 grados en un estadio sin techo

Perú y Canadá disputarán hoy el partido por la Copa América en la ciudad de Kansas City en condiciones de calor extremo, con una sensación térmica cercana a los 40 grados en un estadio sin techo.



El partido empezará a las 5 p.m. de Kansas City (misma hora peruana), hora de máximo calor, con una temperatura que puede llegar a 36 grados, pero con una sensación térmica aún superior, de unos 40, según las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.



Los jugadores sentirán directamente el calor ya que el Children's Mercy Park de Kansas City, hogar del Sporting Kansas City de la MLS, no tiene techo ni está climatizado.

¿Por qué le dicen 'Infierno Azul' al estadio del Perú vs. Canadá por Copa América 2024?

El Children's Mercy Park es apodado 'Infierno Azul' por ser un estadio pequeño con capacidad para 18 mil espectadores con tribunas muy pegadas al campo.

También recibe ese apodo debido a los protectores de las gradas que producen un efecto de eco y permiten un sonido envolvente. El 'azul' viene del color de la camiseta del Sporting Kansas City y de la infraestructura del estadio en la que predomina ese color.

El estadio Children's Mercy Park no tiene techo. | Fuente: Sportingkc.com

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el estadio del Perú vs. Canadá?

Los entrenadores de Perú vs Canadá se refirieron en rueda de prensa a las condiciones climáticas que afrontarán sus equipos.

Jorge Fossati: "No tenemos la solución: no le podemos poner un toldo (al estadio) ni le podemos poner un ventilador en la cabeza a nuestros jugadores. Lo que sí podemos es, desde adentro de la cabeza, prepararnos para superar las dificultades. Hay que concentrarnos en Canadá y tomar el tema del calor como una dificultad que se puede disimular. El calor no es algo que sea sólo para nosotros, es para los dos".



Jesse Marsch: "Jugar con el clima será un desafío grande para los dos equipos. Nos estamos preparando no sólo para el oponente, sino para lo que serán los elementos. Y asegurarnos de que entendamos qué tipo de partido será. Creo que afectará tácticamente al partido y tenemos que ser inteligentes en cómo manejamos el calor".