Las conclusiones de Jorge Fossati tras el empate ante Chile por Copa América 2024

La Selección Peruana empató sin goles ante Chile en su primer partido por la Copa América 2024 y Jorge Fossati ya hizo el análisis del resultado y del momento que vive el fútbol peruano. El entrenador de la ‘Bicolor’ sabe que Perú viene de resultados complicados en la Eliminatoria, pero que el resultado ante el equipo de Ricardo Gareca es un paso adelante.

"Creo que lo que faltó no fue tanto el orden que siempre tuvimos para recuperar, sino que en la tenencia de la pelota; allí estuvo nuestro déficit. Algunas cosas que se habían trabajado y hablado no salieron como queríamos. Vi todavía un equipo con muy buena actitud, pero ansioso y con poca confianza a la hora de jugar de tenerla y de buscar llegadas colectivas", declaró el DT en conferencia de prensa tras el partido.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Para Jorge Fossati, el empate fue justo por la actuación de ambos equipos: "Le perteneció un tiempo a cada uno, más allá de que cuando le perteneció a Chile nosotros tuvimos algún chispazo y cuando nos perteneció a nosotros Chile también".

Más allá de querer una victoria, Jorge Fossati dijo estar satisfecho valorando la categoría de jugadores que Perú tuvo que enfrentar y la capacidad de Ricardo Gareca. "Para haber hecho el partido que hicimos me parece que es, mirando desde enero en adelante, otro paso más realizado con firmeza", apuntó.

"Virtudes de Perú, muchas", evaluó Jorge Fossati. "Yo no vi nada de Perú que no se pueda corregir, sé que no fuimos una máquina, pero como dije también, vamos dando pasos firmes", agregó.

"Cuando decimos que tenemos que tener claro cómo es la realidad nuestra hoy en 2024, nos referimos a que desde el punto de vista anímico obviamente que Perú es una Selección que viene siendo golpeada en cuanto a resultados", señaló.

El entrenador mostró preocupación por la lesión de Luis Advíncula, pero dijo sentir tranquilidad porque en su posición tiene a Marcos López. "Advíncula estaba haciendo un buen partido, pero teníamos a Marcos (López) que es su posición natural. Nos habíamos inclinado por Luis (Advíncula) por detalles, pero creo que cuando entró Marcos demostró que está en muy buena forma y lo puede hacer perfectamente", finalizó.