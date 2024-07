"Capaz no fui el de siempre", Piero Quispe y su mea culpa por el nivel mostrado en la Copa América

La Selección Peruana no tuvo una buena actuación en la Copa América 2024. Último en su grupo con un solo punto, la Bicolor no logró clasificar a la siguiente instancia del torneo continental después de 29 años.

Ya en nuestro país, los dirigidos por Jorge Fossati hablaron con la prensa sobre el nivel mostrado por la Bicolor. Uno de los ellos fue Piero Quispe, quien jugó en los dos primeros partidos de la fase de grupos.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el futbolista de Pumas UNAM dijo sentirse triste por no haber clasificado a la siguiente instancia y confesó que, quizás, no estuvo en su mejor nivel.

“Tristeza más que todo porque teníamos buen grupo. Pero esto es así. A seguir. Me sentí tranquilo. Capaz no fui el de siempre, pero voy a tratar de mejorar en mi club. Siento que no he jugado mal ni bien. Todos tienen un partido malo. Voy a seguir trabajando y dar todo de mí”, comentó Quispe en un primer momento.

Luego, apuntó que está enfocado en las Eliminatorias y no rehuyó a las críticas en su contra, diciendo que todos tienen partidos malos.

"Esto es fútbol. Capaz en las Eliminatorias me va mejor, y no voy a seguir siendo el peor ni el mejor. Sé lo que valgo y sé lo que juego. Siempre va a haber críticas y para eso tenemos que trabajar en lo mental”, finalizó.

Jorge Fossati aceptó bajo nivel en el partido con Argentina

La Selección Peruana se despidió de la Copa América 2024. Este sábado, cayó 2-0 ante Argentina en el último partido de la fase de grupos y solo pudo sumar una sola unidad en la competencia.

Tras el encuentro, el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, aseguró que la producción del equipo fue la más floja del torneo continental debido a dos principales factores: el rival y el físico.

“La producción de hoy de Perú fue la más floja de los tres partidos. Cuando viene el segundo gol de Argentina estábamos mejor. Creo que eso tiene más de un motivo; primero, la categoría del rival. Es indiscutible. A su vez, el tema físico”, indicó el uruguayo en conferencia de prensa.

“Jugamos contra un equipo fresco y se notó que tenían un cambio más desde un principio. Se notó que no íbamos a estar en nuestra mejor forma como en el partido ante Canadá, que lo jugamos con un día menos de recuperación”, complementó.