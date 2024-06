Ricardo Gareca negó problemas financieros en la ANFP y aseguró que respetará su contrato con Chile

En los últimos días, diversos medios chilenos informaron que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) estaba atravesando una crisis económica que, incluso, pondría en riesgo la continuidad de Ricardo Gareca.

Ante esto, el técnico argentino —en conferencia de prensa previo al cotejo con Paraguay— negó conocer dicha información y que no entraría en polémicas con los medios.

"Es algo donde yo no me meto. Nunca entro en una polémica con el periodismo. No me interesa. No entro en polémica con colegas, no entro en polémica con jugadores, jamás me permitiría un tipo de esas cosas, porque represento a una federación", indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que la ANFP no está atravesando por una crisis económica y que respetará el contrato que tiene con la institución. De esta manera, negó una posible renuncia de su cargo.

"Lo más importante de todos es que tengo un contrato con Chile e, independientemente de los problemas que pueda tener la federación, que no las tiene, al menos hasta el momento no me lo han manifestado y todo lo que hemos requerido se ha cumplido en todo aspecto, independientemente que la pueda llegar a tener en un futuro, tengo un contrato y lo voy a respetar hasta las últimas consecuencias, tanto deportiva como financieramente", aseguró en primera instancia Ricardo Gareca.

"El compromiso es absoluto con Chile, de nuestra parte. Todo lo que se genere lo desconozco por completo", complementó.

"VAMOS A LLEGAR BIEN A COPA AMÉRICA"#SportsCenter Ricardo Gareca, DT de #LaRoja, respondió a la inquietud por el único duelo preparatorio que jugará Chile ante Paraguay antes del inicio del certamen intercontinental, a diferencia de otros países que disputaron más encuentros. pic.twitter.com/vJgtDcJEyU — ESPN Chile (@ESPNChile) June 10, 2024

Ricardo Gareca convocó a Benjamín Kuscevic

Por otro lado, el técnico de la Selección de Chile anunció la convocatoria de Benjamín Kuscevic para el partido con Paraguay. En la conferencia de prensa, indicó que el futbolista de Fortaleza estará presente para el cotejo de este martes y no descartó su presencia en la Copa América.

“Ahora nos cubrimos para el partido con Paraguay, postpartido vamos a evaluar. Cualquiera puede salir o entrar, pudiera haber una incorporación más luego de que tenga un parte médico de en qué estado están los muchachos”, sostuvo.

Ante esto, le preguntaron si convocaría a Arturo Vidal o Gary Medel, a lo que Ricardo Gareca respondió: “Arturo, como todas las grandes figuras, que han despertado la admiración de todos, siempre son una posibilidad latente y constante. Tienen tanta experiencia que de tomar la decisión de una incorporación se van a adaptar rápidamente a esto”, finalizó el técnico.