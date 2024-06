Firme respaldo para Piero Quispe: "Hay que esperarlo, tiene 22 años; el futbolista peruano madura tarde"

La Selección Peruana se alista para afrontar la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2024, ya que aún hay chances de clasificar a la siguiente fase, aunque la realidad nos diga todo lo contrario. El empate ante Chile ilusionó, en cierta medida, a la afición nacional, pero la derrota ante Canadá pegó fuerte. La ‘Bicolor’ demostró que su gran déficit es la falta de contundencia en ofensiva. La falta de gol preocupa y mucho. Ni Gianluca Lapadula ni Edison Flores aún no anotan en el certamen y así es difícil que se consiga el boleto de la clasificación.

Ahora la tarea es más complicada que las anteriores. ¿El rival? La campeona del mundo Argentina, que ya clasificada jugará con un equipo plagado de suplentes, tal como anunció el entrenador Lionel Scaloni. Sin embargo, que a pesar que no estarán Lionel Messi, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y otras figuras mundiales, la Albiceleste no dejará de ser contundente debido que en su plantel figuran Lautaro Martínez, Ángel Di María, Alejandro Garnacho, entre otros, que buscarán jugar en su máxima dimensión para tentar ser incluido en el once inicialista.

Este es el equipo que Perú tendrá que vencer para buscar un posible pase a la siguiente ronda y además estará a la expectativa de cómo termina el Chile vs. Canadá. En esta circunstancia, el conductor de RPP Alan Diez opinó sobre la actualidad del combinado peruano en el cual regresó Christian Cueva, que estuvo cerca de anotar la igualdad ante Canadá.

"No sé si Cueva destacó. Tuvo participación en el juego, tuvo un remate al arco e intentó. Un jugador que no jugaba hace ocho meses…”, señaló Diez sobre el desempeño del exjugador de Alianza Lima. El conductor también habló de Piero Quispe y Sergio Peña.

Copa América 2024 Alan Diez habló de Piero Quispe, Christian Cueva y Sergio Peña

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Crépeau atajó el remate de Christian Cueva | Fuente: D Sports

Respaldo a Piero Quispe

Además, Alan Diez cree que la Selección Peruana necesita un líder creativo en el mediocampo y en su opinión Sergio Peña no logra alcanzar ese nivel que se necesita para ser el hombre pensante en el equipo que dirige Jorge Fossati.

“Y lo Peña ya se le acabó el crédito, ha tenido muchas oportunidades y ha tenido que dar algo más y no lo ha dado, siendo el responsable del equipo, el que tendría que haber tomado las riendas del equipo”, acotó.

Eso sí, el experimentado comunicador no dudó en respaldar a Piero Quispe, que aún no destaca en la Copa América 2024. El mediocampista de Pumas de México tiene una deuda pendiente con la bicolor y recibió críticas por fallar una clara de ocasión de gol frente al canadiense Maxime Crépeau.

“A Quispe hay que esperarlo, es cierto, lateraliza mucho el juego, pero no es porque en Argentina un jugador de 22 años rinde, él tiene que rendir. O porque en Ecuador un chico de 17 rinde, y Quispe ya debe rendir. Son todos distintos. El futbolista peruano madura tarde, a Zambrano le sacaron la amarilla frente a Chile y a los 22 años se le iba la cadena y lo expulsaban, y a los 34 años maduró, tuvo la cinta de capitán y fue distinto”, puntualizó.

“El jugador peruano lamentablemente madura tarde, eso lo tenemos clarísimo y a Quispe debemos llevarlo de a pocos”, concluyó Alan Diez, conductor de Fútbol como Cancha y Así somos.

Piero Quispe estaba solo de cara al arco de Canadá. | Fuente: D Sports