¿Pega la vuelta? Sergio Peña: "Alianza Lima siempre va a tener la prioridad y va a estar siempre en mi cabeza"

¿Pega la vuelta? El mediocampista peruano Sergio Peña se refirió a la posibilidad de volver a Alianza Lima, aunque adelantó que la decisión la tomará recién después de su participación en la Copa América 2024 y tras conversarlo con su familia.

“Siempre lo he dicho: Alianza siempre va a tener la prioridad y va a estar siempre en mi cabeza cuando haya alguna ventana, algún mercado. La verdad es que Alianza demostró interés y estoy bastante agradecido, bastante contento”, dijo en entrevista a L1 MAX.

“Pero hoy en día estoy bastante concentrado en lo que es la Copa América. No tengo cabeza para otra cosa y la verdad es que lo que tenga que pasar, va a pasar cuando acabe la Copa América, cuando esté en mis días libres”, añadió.



🗣 Sergio Peña con @Gustavo_p4: "Siempre lo he dicho: Alianza tiene prioridad y va a estar siempre en mi cabeza cuando se abre el mercado. Alianza tiene interés y estoy contento por eso. Pero ahorita estoy concentrado en la Copa América"#L1Radio🎙⚽



Eventuales negociaciones

El seleccionado peruano confirmó que tiene contrato vigente con el Malmö FF, por lo que, si Alianza Lima desea contar con sus servicios para el Torneo Clausura, tendría que negociar con el club sueco para un préstamo o una eventual compra.

“Mi contrato con Malmö termina en diciembre. Desde que salí de Alianza siempre estuve abierto a la posibilidad (de volver). Siempre que viene (Alianza) con alguna propuesta, con algún interés, mi alegría será inmensa y el agradecimiento también; pero la decisión en estos momentos no es solo mía, sino la de mi familia. Mi hija tiene mucho que ver”, manifestó.

El volante reconoció que no será una “decisión fácil”, aunque dejó una frase que podría dar esperanzas a los hinchas aliancistas: “Quien no quisiera estar en Alianza, quien no quisiera volver a Alianza”.

Sergio Peña inició su carrera profesional en Alianza Lima, tras lo cual -en 2014- partió al fútbol europeo. En 2015, regresó al cuadro blanquiazul, en calidad de préstamo; y, luego, jugó por Universidad San Martín hasta el 2017, cuando regresó al Viejo Continente. Desde aquel año, no ha vuelvo a jugar en el torneo peruano.