El entrenador de Brasil Tite durante el partido Brasil-Paraguay de cuartos de final de la Copa América 2019. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Méndez

El seleccionador brasileño, Tite, se sumó este viernes a las críticas sobre el mal estado del césped del Arena do Gremio y dijo que es "inconcebible" jugar en esas condiciones, tras clasificar a las semifinales de la Copa América 2019 en la tanda de penales ante Paraguay.



"Es un disparate, en alto nivel, tener un campo con tamaña dificultad para tocar", dijo el técnico brasileño en rueda de prensa tras el partido de cuartos de final disputado en el Arena do Gremio de Porto Alegre.



Tite continuó con sus críticas sobre las pésimas condiciones del terreno de juego en un corrillo con periodistas y miembros de la organización del torneo una vez finalizada la comparecencia oficial.



"Hay que exigir, uno es exigido para hacer un juego de alto nivel y quien cuida del césped también tiene que ser exigido a un alto nivel, tiene que responder", señaló con un tono elevado y gesticulando con las manos.



El Arena do Gremio presentó un aspecto preocupante en el que ha sido el cuarto partido del certamen que ha albergado hasta la fecha, y aún tendrá que acoger una de las semifinales.



Anteriormente, otros seleccionadores y jugadores, entre ellos el astro argentino Lionel Messi, se quejaron también de la cancha.

(Con información de EFE)

