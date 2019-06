El entrenador de Venezuela Rafael Dudamel celebra el empate ante Brasil por la Copa América | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alves

El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, dijo este martes que el empate sin goles conseguido con Brasil por la Copa América 2019 es un "resultado histórico" y celebró la eficacia del árbitro y el VAR, que anularon con justicia tres goles a la anfitriona.



"¡Qué viva el VAR! ¡Bienvenido el VAR!", exclamó el técnico en rueda de prensa, en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador.



Afirmó que está "feliz, satisfecho y orgulloso" porque el equipo ha hecho "un trabajo espectacular" y es un resultado "histórico" para la Vinotinto.



"Esto tiene mucha trascendencia, empatar con Brasil en Brasil", aseguró para añadir después que hay continuar con ese "paso firme" para lograr la clasificación para los cuartos de final de la Copa América 2019.



"Lo más crucial de todo esto es controlar la alegría que nos da este resultado, hay que disfrutarlo porque se ha conseguido con un esfuerzo inmenso, pero para que esto tenga valor tenemos que clasificarnos", completó.





Venezuela suma dos puntos en el grupo A, a dos distancia de Brasil y Perú, ambos con cuatro, mientras que su próximo rival, Bolivia, es colista con cero unidades.



"Hoy rozamos la perfección táctica. Respondimos muy bien ante un grandísimo rival, el equipo tuvo una buena memoria táctica para controlarle", explicó.



Sobre los tres goles anulados a la Canarinha, más los que le anularon a Perú en el anterior partido contra la Vinotinto, Dudamel reconoció que se han visto, "de alguna manera, beneficiados" por el VAR, pero no en el sentido de que les hayan regalado algo.



"Hay que seguir confiando en los que imparten justicia. Me ha encantado la autoridad que han tenido los árbitros para utilizar con imparcialidad el tema del VAR, así que bienvenido el VAR", repitió.



Sobre el próximo rival, Bolivia, comentó que ahora que tener "mesura" y "tranquilidad" porque no están "para mirar por encima del hombro de nadie".



"Hay que tener el mayor respeto a un rival como Bolivia y desde esa solidez, trabajar para poder ganar", añadió

(Con información de EFE)