Luis Suárez y Lionel Messi tendrán participación en la Copa América 2019. | Fuente: AFP

Luis Suárez no se quedó callado ante la inmensa cantidad de críticas que recibe su compañero Lionel Messi. A poco para el inicio de la Copa América 2019, el delantero uruguayo habló con Fox Sports y aseguró que a él le duele todo tipo de comentarios que se hace sobre su familia, además de negar que el argentino da quejas de los miembros del Barcelona.

"Los hinchas a veces se meten en cosas que no deben y eso a Lionel Messi le duele. Llevo muchos años en Barcelona con él y siguen diciendo que él no quiere a tal jugador. Vivo con él todo el día y no dice nada, no se queja de ningún futbolista ni técnico. A él le duele la crítica como ser humano y que se hable mal de su familia. El futbolista tiene que estar acostumbrado a la crítica, pero por lo que hace dentro de la cancha", dijo.

Luis Suárez fichó por el Barcelona a mediados del 2014 y desde ese entonces comparte vestuario con Lionel Messi. Si bien no se verán las caras en la fase de grupos de Copa América 2019, existen posibilidades de que esto pueda ocurrir en otras etapas más adelante.