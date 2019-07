El ecuatoriano Roddy Zambrano fue muy cuestionado por su actuación en las semifinales de Copa América 2019. | Fuente: AFP

Roddy Zambrano rompió su silenció por su actuación en el Brasil vs. Argentina por las semifinales de la Copa América 2019. Más allá de reconocer sentirse tranquilo por haber dado lo mejor de él, el árbitro ecuatoriano expresó su asombro por las declaraciones hechas por Lionel Messi después del cotejo, donde cuestiona seriamente sus cobros.

"Lionel Messi es un futbolista que solo se dedica a jugar, nunca tuve problemas con él. Me sorprendieron sus declaraciones luego del partido, pero cada quien tiene su opinión. Dijeron que yo perdí la comunicación con el VAR y eso es totalmente mentira. Estoy tranquilo porque di lo mejor de mi parte", dijo en Radio Super K-800 de Ecuador.

Por otro lado, Roddy Zambrano se refirió al polémico choque entre Nicolás Otamendi y Arthur que en su momento no lo pitó como una falta. El referí reveló que no recibió ningún llamado de los responsables del videoarbitraje, por lo que optó por no revisar la jugada.

"Nicolás Otamendi también entra a chocar, no es codazo de parte de Arthur. El VAR revisó la jugada y determinó que era 50-50, por lo que no me llamaron para revisarla. No consideraron que fue una jugada que daba para un penal claro. Sin embargo, hoy digo que me podrían haber llamado", sentenció Roddy Zambrano.