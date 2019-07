A Lionel Messi no le gustó la actuación del árbitro Roddy Zambrano | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Pedro Vilela

Tras quedar fuera de la final de la Copa América 2019, Lionel Messi no pudo ocultar su descontento con la actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano. El capitán de Argentina considera que la albiceleste fue perjudicada porque "pienso que hubo dos penales que no fueron cobrados".

Sus palabras no se quedaron ahí. Lio siguió pegando. "Tenemos bronca porque hicimos un gran partido para que termine de esta manera. Ellos no fueron superiores a nosotros El segundo fue una contra, donde no nos cobran el penal antes. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR. Es algo increíble", indicó al finalizar el partido a la prensa,

Lionel Messi aseguró que no quiere que sus palabras suenen a excusa. ""Hicimos un esfuerzo muy grande. Como dije recién, todas las boludeces iban para ellos. Tarjetas para nosotros, no para ellos. Hubo jugadas claras que nunca vio. Nunca revisaron en el VAR. En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, manos boludas, penales pelotudos, pero hoy nunca fueron al VAR en una jugada clarísima, pero bueno, es lo que hay. Brasil era local, hoy por hoy ellos manejan mucho en la Conmebol y se hace complicado", acotó.





Lionel Messi se fue descontento con la actuación del árbitro ecuatoriano | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Bruna Prado

Por otro lado, el rosarino también resaltó el desempeño de sus compañeros. "Viene una camada buena, importante, que demostró que ama a la selección y que quiere estar. Hay futuro y una base muy grande a la que hay que darle tiempo. Tienen que respetarlos", indicó a los periodistas.

"Si tengo que ayudar desde algún lado, lo voy a hacer. Me sentí muy bien con este grupo", declaró el astro tras el partido en el Mineirao, en Belo Horizonte.

"Estos chicos hicieron un sacrificio enorme. Merecen respeto. Argentina tiene material para seguir creciendo", insistió 'La Pulga'.