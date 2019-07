Lionel Messi delantero de Argentina. | Fuente: Getty Images

El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, no tuvo una destacada actuación en la derrota de Brasil. Por ello, el exarquero de Colombia y Boca Juniors, Óscar Córdoba, criticó duramente al crack de Barcelona.

Córdoba señaló que Messi fue a “caminar” en la Copa América 2019. “Se lo vio triste, cansado y preocupado. Esta Selección sí que le quedó grande. Fue a caminar la Copa América”, apuntó el comentarista de Fox Sports.

Además recordó que no es la primera vez que Messi no se muestra como líder cuando Argentina más lo necesita. "Al minuto 11 recién agarró la pelota y eso no puede pasar con alguien que intenta ser protagonista del equipo. En las anteriores no, pero esta Selección le quedó grande".

Messi, que estrelló un disparo en el palo ante Brasil, volvió a perder una opción más para campeonar con la Selección de Argentina, que no logra un título en la Copa América desde 1993.