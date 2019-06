Lionel Messi anotó de penal el empate de Argentina ante Paraguay | Fuente: EFE

Lionel Messi dijo este jueves, tras empatar 1-1 con Paraguay en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América, que Argentina está "en una situación complicada" porque era "fundamental" ganar este miércoles en el Mineirao.



"Estamos en una situación complicada. Hay mucha gente joven que nunca pasó por esto. Pero hay que levantar la cabeza rápido y pensar en nosotros, en que tenemos que ganarle a Catar para clasificar. Intentaremos seguir mejorando, buscando el equipo, buscando el funcionamiento", dijo ante la prensa.



"Creo que empezamos bien los primeros quince minutos, teniendo la pelota, con un funcionamiento y una idea clara, a pesar de que no creamos situaciones. A partir del gol de ellos cambió, nos pusimos nerviosos", señaló.



El capitán albiceleste dijo que, tras el empate, que anotó él de penalti, el equipo tuvo "la sensación" de que iba a poder ganar.



"Para nosotros era fundamental ganar hoy, pero ahora a pensar en ganarle a Catar para clasificar", indicó.



"Sabíamos que no era fácil venir a jugar una Copa América, estábamos en la búsqueda de un equipo, de un funcionamiento. Venezuela le complicó a Brasil, hoy no se gana más con la camiseta y hay que hacer las cosas muy bien para conseguir los tres puntos", concluyó.





(Con información de EFE)